親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

台鐵列車上屢傳查票糾紛，一名男子持電子票證進站後搭上太魯閣號，站務人員請他補票引發不快，另一名乘客出面勸說，一言不合互毆，互控傷害。同車林姓乘客目擊並拍下打架畫面，他說，台鐵逃票衍生很多問題，還害警察被刺殺身亡，今天上傳影片到網路，希望各界重視這個問題，不要再發生悲劇。

鐵路警察李承翰本月5日在火車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的鄭姓男子持刀刺傷，送醫不治，讓台鐵補票問題受到重視。台鐵頻傳車長查票被旅客辱罵、咬傷或持刀挑釁事件，台灣鐵路產業工會今天也召開記者會，要求台鐵局讓車長的危險津貼常態化，並提高金額。

林姓男子說，昨天下午1點10分他從台北搭乘太魯閣列車前往花蓮，一名穿白衣的男子沒有車票，站務員請他補票，但他不服。另一名穿黑衣男子出面勸說，惹得白衣男不滿，雙方口氣越來越差，一陣大小聲後開始打架，等列車停靠八堵站時兩人都下車。

林男說，站務員嘗試勸架但没用，兩人出拳互毆，大多數乘客都被嚇到，閃得遠遠的。他在兩人互毆快結束前才拿出手機拍攝畫面，本來想說只是隨手拍拍，事後想到嘉義警察在火車上被刺殺事件，決定上傳網路，希望各界重視搭乘火車安全。

台鐵八堵站表示，228次列車列車長昨天下午1點半左右通報第6車廂有旅客打架。列車在1點38分停靠進站，打架雙方都下車，白衣男臉部有外傷，由救護車送醫。據了解，雙方互控傷害，鐵路警察局七堵派出所已製作筆錄送辦。

兩名男子疑因補票問題，在台鐵太魯閣列車上大打出手，兩人在八堵站下車，互控傷害。圖...
兩名男子疑因補票問題，在台鐵太魯閣列車上大打出手，兩人在八堵站下車，互控傷害。圖／林姓男子提供
分享

列車台鐵警察
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

影／肌情四射！台澳消防猛男合體尬身材

2019-07-30 16:05

天氣太熱！男子熱昏倒地 暖警撐傘呼叫救護車

2019-07-30 15:47

紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

外籍移工竹山竊取扁柏樹瘤 南投林管處配合警方查獲

2019-07-30 16:37

中科院桃園青山園區實驗室氣爆2男燒燙傷

2019-07-30 16:24

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小黃違規左轉擦撞罰600元 輕軌板金損遭求償40萬

2019-07-30 13:51

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

護理之家3人銬綑住民 老翁疑為掙脫慘遭烈火燒死

2019-07-30 13:48

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

路檢點前停車拒檢？警員盤查才知痛到騎不下去

2019-07-30 13:00

華航副機師酒駕隨機打路人 今遭起訴

2019-07-30 12:43

鹿港玄武宮火災 起火點疑在點香器

2019-07-30 12:28

老夫妻搶看獅子王卻掉票 台警鷹眼讓兩人約會沒泡湯

2019-07-30 12:04

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

影／禁止左轉還是硬彎過去 台中大叔釀3車連環撞

2019-07-30 12:03

醉司機酒駕拒檢狂飆國道10公里吃7罰單 恐挨罰3萬8百元

2019-07-30 10:50

台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48

夫妻鬧離婚爭兒扶養權 公公持鋸砍傷親家一行人

2019-07-30 10:47

嘉縣朴子發生疑似虐童險引發包圍 警積極介入

2019-07-30 10:46

母聽障、弟墜樓車禍男湊不到喪葬費 台中善警急救援

2019-07-30 10:06

騎車途中心肌梗塞路人幫急救 他感謝不知名的貴人

2019-07-30 09:46

僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42

遭車撞飛40米 警消尋回斷腿送醫

2019-07-30 00:32

高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31

嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15

警埋伏ATM奏效 車手提領大減

2019-07-29 23:36

老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍

2019-07-29 21:07

韓籍母子丟手機報警 熱心民眾早已送交派出所

2019-07-29 19:44

失智九旬翁怕兒沒飯吃獨自外出 警方助尋子

2019-07-29 19:43

徒步一公里停機車醒來全忘記 警方調監視器幫助尋獲

2019-07-29 19:30

老屋改建磚牆倒塌 造成工人手腳開放性骨折

2019-07-29 16:52

疑買不起房給家人住 八年級生昨墜樓亡檢今相驗

2019-07-29 16:45

情比「玉」堅 打火弟兄助婦人摘玉鐲

2019-07-29 16:09

警方突襲酒店 查獲4名女子脫衣陪酒

2019-07-29 14:44

為逮槍擊嫌犯 女警飆時速180公里

2019-07-29 14:16
看更多

熱門文章

女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59

台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48

嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15

七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

「丈夫和車」不見了 婦人北埔老街出遊報警尋夫

2019-07-30 14:40

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

石垣島「打撲」沒身故理賠金 法官：死因是肺癌

2019-07-30 04:41

別人上超市採購2000多元 她整袋提走隔天就被抓

2019-07-29 18:57

高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31

僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42

女半夜將面膜貼牆壁 網直呼：別這樣農曆七月要到了

2019-07-29 19:39

登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽

2019-07-30 12:47

老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍

2019-07-29 21:07

挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

疑賣油給北韓的蒙古油輪被扣留8個月 船員掛布條抗議

2019-07-29 19:09

高速公路「硬切」不服被罰3000元 法院判裁罰有理

2019-07-29 17:31

中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒

2019-07-30 12:43

性愛照存檔欣賞 小三辯「不知那男人是誰」獲不起訴

2019-07-30 12:32

退休警重回轄區 仲介陸女賣淫

2019-07-30 00:23

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

男子性侵未遂入獄 假釋期間約少女嘿咻又觸法

2019-07-30 09:39

撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災

2019-07-30 10:18

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

「翻舊帳更見動機不純」 華航調職工會幹部無效

2019-07-30 00:31

影╱南投警匪槍戰駁火 嫌犯中槍搶救影片曝光

2019-07-29 20:35

韓籍母子丟手機報警 熱心民眾早已送交派出所

2019-07-29 19:44

槍犯獨來獨往 道上無人知曉

2019-07-30 00:40

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

父砍8刀怒殺追求女兒運將 二審再減判6年2月

2019-07-30 10:24

南投又傳槍聲…摩鐵查毒 警匪槍戰

2019-07-30 00:35

獨／單親媽疑殺死平腦症女兒 檢以殺人罪聲押獲准

2019-07-30 14:42

騎車途中心肌梗塞路人幫急救 他感謝不知名的貴人

2019-07-30 09:46

律師要醫師預測殺人再犯可能 法官：拿水晶球？

2019-07-30 13:51

遭車撞飛40米 警消尋回斷腿送醫

2019-07-30 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top