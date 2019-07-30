影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



台鐵列車上屢傳查票糾紛，一名男子持電子票證進站後搭上太魯閣號，站務人員請他補票引發不快，另一名乘客出面勸說，一言不合互毆，互控傷害。同車林姓乘客目擊並拍下打架畫面，他說，台鐵逃票衍生很多問題，還害警察被刺殺身亡，今天上傳影片到網路，希望各界重視這個問題，不要再發生悲劇。

鐵路警察李承翰本月5日在火車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的鄭姓男子持刀刺傷，送醫不治，讓台鐵補票問題受到重視。台鐵頻傳車長查票被旅客辱罵、咬傷或持刀挑釁事件，台灣鐵路產業工會今天也召開記者會，要求台鐵局讓車長的危險津貼常態化，並提高金額。

林姓男子說，昨天下午1點10分他從台北搭乘太魯閣列車前往花蓮，一名穿白衣的男子沒有車票，站務員請他補票，但他不服。另一名穿黑衣男子出面勸說，惹得白衣男不滿，雙方口氣越來越差，一陣大小聲後開始打架，等列車停靠八堵站時兩人都下車。

林男說，站務員嘗試勸架但没用，兩人出拳互毆，大多數乘客都被嚇到，閃得遠遠的。他在兩人互毆快結束前才拿出手機拍攝畫面，本來想說只是隨手拍拍，事後想到嘉義警察在火車上被刺殺事件，決定上傳網路，希望各界重視搭乘火車安全。