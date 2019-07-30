女童疑受虐網友聚眾 警妥善處理避免危機

2019-07-30 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣楊姓母親疑與同居人虐打10歲女童，昨被網友貼文披露引發議論，甚至糾眾到朴子分局為女童討公道，警方會同社會局今天凌晨先將女童弟妹3人另行安置、聲請保護令，女童母親坦承管教動手。縣警察局長廖宗山，上午也到朴子分局表揚分局長蔡進明、派出所副所長許華宗，第一時間處置得宜，避免群眾聚集、情緒失控滋事。

網友前晚在臉書社團「朴子民意觀察站」，貼出女童腿部被打瘀青照片，指楊女疑放縱同居人虐打10歲女童，警方第一時間聯絡楊女到案說明，並請社工協助安置女童姊弟，同時呼籲網友冷靜，經不斷說明、勸誡，現場聚集民眾終於離開。

嘉義縣社會局副局長張翠瑤說明，本案為脆弱家庭關懷個案，初步了解女童被棍子毆打，兩大腿後側、左右手臂有鞭痕，其他部位無異樣。女童母親表示是管教問題，將積極了解女童母親、男友是否違反兒童少年福利與權益保障法，社會局也完成個案安全評估，將女童姊弟等3人另行安置在親戚家。

楊女到案向警方坦承因管教動手，偵訊後並在網路貼文道歉，表示因為情緒控管不佳、生氣出手教訓，已與社工討論後續教育方式，請大家再給她一次機會。