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影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23聯合報 記者賴香珊╱即時報導

夾娃娃機風行台灣，不少店家、台主用心打理機台內獎品，吸引消費者投幣夾取，但南投縣埔里鎮卻有小朋友仗著身形瘦小，直接鑽進取物口拿走2隻玩偶，更扯的是旁邊竟然有大人協助偷竊，超誇張行徑根本是「最壞身教」，令業者超傻眼。

該夾娃娃機店就位在埔里車站對面，業者阿文指出，原本不知道娃娃機內的玩偶被偷，是民眾目擊好心告知，他才去調閱監視器畫面，沒看不打緊，看了才知道不是1人所為，動手竟然還是小朋友，旁邊還有媽媽或姐姐陪同，問題更大。

根據監視器影片，疑似母女的顧客在28日凌晨3時許騎車到店，起初2人很規矩的投幣夾娃娃，但大人投錢夾了幾次都失敗後，竟掀開取物口的擋板，似乎示意女童鑽進去，女童因此進出2次得手大眼仔、狗玩偶各1隻，之後騎車離去。

過程中，該名女子不但沒有制止，還幫忙接應取物，讓人看了超傻眼；阿文表示，就怕有類似狀況，因此在取物口上方加裝斜板，阻擋人員進入，但女童身形瘦小，所以很容易就鑽進去了，但那樣做很危險，畢竟要是卡住或遭設備畫到都恐受傷。

而被這1大1小偷走的中型玩偶，業者粗估價值約500元，目擊者也有提供女子所騎的機車車號，他不打算追究，但盼女子要顧慮女童安全，且應教導正確觀念給孩子，而非袖手旁觀，甚至漠視、指使，那都是最壞身教。

但警方表示，偷東西觸犯刑法中的「竊盜罪」，而竊盜屬「非告訴乃論」，也就是大家俗稱的公訴罪，除非是三等親以內，否則偵查機關都應依職權偵辦，是國家追訴處罰犯罪行為人的權利，就算店家或台主不想追究，仍會被依法究辦。

南投縣埔里鎮有小朋友仗著身形瘦小鑽進去娃娃機偷玩偶，更扯的是旁邊竟然有大人協助接...
南投縣埔里鎮有小朋友仗著身形瘦小鑽進去娃娃機偷玩偶，更扯的是旁邊竟然有大人協助接應。圖／讀者提供
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竊盜埔里夾娃娃機
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