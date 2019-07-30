紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



紐西蘭外籍船員馬特在船隻停泊基隆港後，下船搭乘公車遊玩，晚上搭計程車要回船上時，忘了船隻停泊地點，司機將他載到派出所求助。警員張學承請他畫出碼頭位置，配合GOOGLE地圖街景猜出在太白里附近，開警車載馬特前往當地，馬特認出是從陽明貨櫃場崗哨離開港區，順利返回船上。

警方今天表示，7月28日晚上8點許，馬特神色慌張的走進基隆市警四分局中華路分駐所求助，警員張學承請他先坐下休息，安撫情緒，再以英語詢問需要什麼協助。

年約60歲的馬特說，當天船隻停泊基隆港後，他便下船搭乘公車，欣賞港市風光，到街上遊玩。當晚搭計程車準備回船上時，一時忘記船隻停靠幾號碼頭，司機沿著中山三、四路行駛，無法順利載他到達目的地，只好開往鄰近的中華路分駐所向警方求助。

員警詢問馬特船隻停在何處，但他無法指出地點。張學承靈機一動，請馬特憑印象畫出船隻停泊碼頭大概方位及周遭景象，配合GOOGLE地圖網站顯示的街景供他辨識，猜出在太白里的西岸碼頭。