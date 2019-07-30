獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局大甲警分局負責內勤工作張姓警員今天凌晨5時許，被發現在住處輕生，經送醫急救後不治，消息傳開後，引起大甲警分局基層同仁十分錯愕，張昨天5時許下班時，一切都正常，甚至還與同事邀約要開團出遊，為何會突然萌生輕生念頭，同事都感覺「匪夷所思」，據透露，張從警已有27年，相關業務都十分熟稔，近來也無增加新勤務，研判尋短與家庭狀況有關。

據透露，張姓警員（49歲）從警已有27年時間，在大甲警分局服務也超過21年時間，過去曾在大甲警分局外勤服務，5年前才轉到分局內勤工作，工作內容單純，業務不算繁重，且張已是熟手，工作認真，表現也良好。

據透露，張已婚育有年幼子女，喜歡戶外活動，常在休假期間外出露營，也會與同事分享露營心得，甚至昨天張也還在跟同辦公室的同事討論出遊事宜，昨天張下班時，沒有任何異狀，今天突然傳出意外，同事都不解，認為張平時雖然比較木訥，少跟人互動，但突然做出傻事，全無跡象。

據透露，張十分孝順，近來有提到父親罹患慢性病需照顧的問題，但也沒有多談，同事間都不以為意，今天凌晨疑與鄰居飲酒後，清晨就傳出尋短意外。

大甲警分局表示，發生意外的同仁工作狀況無異常，勤餘時在自家輕生的原因尚待調查。對於發生這起憾事，深表傷痛，分局將全力協助家屬辦理相關後續事宜。