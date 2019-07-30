「丈夫和車」不見了 婦人北埔老街出遊報警尋夫

2019-07-30 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣一名陳姓婦人假日與丈夫一同駕車到北埔老街遊玩，因人潮眾多車位難找，婦人先下車後，她丈夫再慢慢找停車位，沒想到婦人等了一個多小時仍未見人，打電話也沒人接，心急之下報警求助，而同一時間員警也接獲民眾報案稱一位失智的老人在北埔老街迷路，且忘記車子停在何處，最後在員警的協助下，夫妻倆順利會合並找到車子。

警方表示，20日下午2點多，陳婦與丈夫一起開車到北埔老街遊玩，因丈夫要先找停車位，便讓她先行下車等候，但過了一個小時後，婦人仍未等到人，於是打電話報警請求協助。

員警到場後，得知丈夫患有輕微失智，先安撫婦人慌張不安的情緒，便載著婦人開始穿梭大街小巷尋找。沒想到找人的同時，所內值班的員警也接獲民眾報案，稱一名失智老先生在北埔老街迷路，且忘記自己的車停在哪，員警立刻聯想老先生可能就是婦人的丈夫，便立刻前往老先生所在位置。

婦人的丈夫表示，自己停好車後要走去與妻子會合，途中卻發現粗心的將手機遺忘在車上，偏偏又不記得把車停在哪了，才會與妻子失聯，只好請附近民眾民眾幫忙報案。