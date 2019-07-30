氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



苗栗縣羅姓男子已連續兩天被台中市北區超商的店員發現，穿著西裝趴在桌上，店員通報警方到場瞭解，警方調查，羅已被通報失蹤人口，因此先羅帶回派出所，羅父接獲通知到所時，父子形同陌生人，警方當兩人和事佬，才知羅已沒念書又不工作，每天「宅在家」，羅父受不了，看到羅就會耳提面命一番，未料引來羅不滿，25日羅一時氣憤，拿著千元家當，跑到台中市買一套西裝，但因還找不到工作，直能窩在超商，警方在派出所開導二人後，二人才離所返家。

台中市第二警分局文正所表示，巡佐陳照園、警員余苓茹 、謝家原在28日下午5時許接獲超商店員報案，北區篤行路有名身穿西裝，年約20多歲年輕男子已連續兩天窩在超商內，希望警方協助瞭解狀況，同仁到場後發現，羅姓男子（20歲）已在25日被通報為失蹤人口，且戶籍地在苗栗縣。

警方先請羅回派出所、並通知羅父到所撤銷協尋，羅父到所後，父子二人形同陌路，巡佐陳照園充當二人溝通橋樑，先當傳聲筒，才知羅父認為兒子已成年，結束學校學業，每天在家無所事事，不找工作，也沒有繼續求學的計畫，讓他看得十分擔心，所以會時常提醒兒子。

不過羅認為，父親每天要求他「振作起來」，對他造成很大壓力，所以25日跟父親口角之後，才會氣得拿身上僅存的數千元家當，離家出走，跑到台中買西裝找工作，希望遠離父親，也希望找到工作，證明給父親看。