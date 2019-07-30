少女未投足票款被高市公車載到警局 司機挨告

2019-07-30 13:40 中央社 高雄30日電



17歲林姓少女28日在高市搭公車只投幣新台幣3元，被司機載至警局，林女覺得被羞辱怒告司機公然侮辱，漢程客運今天說，司機此舉沒錯，與乘客溝通上可能出問題，將配合調查。

台灣愛巴士交通聯盟高雄區總經理韓洪開上午說明這起糾紛事發經過。

韓洪開表示，經內部調查，28日下午林姓少女搭乘公司所屬漢程客運77路公車，由公車中門上車時有刷電子票卡，因餘額不足發出異常聲音，邱姓司機知道有人刷卡沒過，林女當時站在車內中門處等到下一站有其他乘客上車時，才跟著其他乘客到司機旁的投幣處投下3元硬幣再入座。

他說，邱姓司機發現有人投3塊錢後，當場詢問，誰投的這個錢請上前來補9元差額，可是當下沒人回應，司機講些話後，林女才出來與司機對話，雙方可能產生一些誤解，邱姓司機只好照逃票標準作業（SOP）程序報警處理，並詢問林女把她載到派出所好不好，林女也說好，公車隨後停靠新興警分局五福二路派出所門前，員警上車將少女帶下，公車隨即開走。

他又說，邱姓司機事後並沒有提告，反而林女及林母在派出所當場控告邱姓司機公然侮辱。他事後一直跟林母溝通解釋這個事件來龍去脈，希望能平和落幕，但林母則表示將到公司看司機與女兒當時互動對話的錄影帶後再說。

韓洪開表示，邱姓司機是年輕司機，到職1年多，調閱邱姓司機當天執行錄影帶發現，邱姓司機當時一直坐在駕駛座，也沒有口出惡言，邱姓司機將逃票乘客載至警局處置，也符合公司SOP。

至於邱姓司機與林女當時對話內容，韓洪開指出，由於現場錄影音檔不清楚，尤其林女的聲音幾乎沒錄到，雙方可能在溝通上出些問題，對話內容他並不清楚；林母指控邱姓司機當時口氣不佳，又揶揄女兒、嚇到女兒等情況，會再找邱姓司機了解，公司也會配合警方調查。

韓洪開表示，高市公車一向友善，不會要求乘客當場補票，只要乘客當場跟司機坦承，司機都會通融，會盡量給乘客方便，且司機只要回報公司，公司會列入短收，不會讓司機倒賠，除非是累犯才會「公事公辦」。林姓少女雖不是累犯，卻是公司第一件將乘客載至警局處理補票的案子，會再加強司機與乘客的溝通態度，防範類似糾紛重演。

新興警分局指出，林姓少女由林母陪同28日下午在五福二路派出所指控邱姓司機以言語羞辱她，並指控司機公然侮辱，妨害名譽等罪，將通知邱姓司機到案說明。