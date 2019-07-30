鹿港玄武宮火災 起火點疑在點香器

2019-07-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，幸好及時通報，在十幾分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡。

彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，第三大隊共出動9輛消防車、救護車，17名消防人員，在10幾分後9時33分撲滅火勢。