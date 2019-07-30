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鹿港玄武宮火災 起火點疑在點香器

2019-07-30 12:28聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，幸好及時通報，在十幾分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡。

彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，第三大隊共出動9輛消防車、救護車，17名消防人員，在10幾分後9時33分撲滅火勢。

起火點疑似在點香器，真正起火原因還在調查中，由於和美鎮金山宮昨天也發生火災，二天內連二起宫廟火災，施順仁也提醒各宮廟應加強防範。

彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、...
彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、...
彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡，起火點疑似在點香器，真正起火原因還在調查中。圖／彰化消防局提供
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彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、...
彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、...
彰化縣鹿港鎮頂草路玄武宮今天上午9點多發生火災，在十分鐘即滅火，但大殿也被燒黑、燻黑，幸好無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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