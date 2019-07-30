台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大甲分局曾是電影《大佛普拉斯》的拍攝場景之一。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 台中市政府警察局大甲分局今天說明，今天凌晨5點，接獲台中市政府消防局轉報有民眾在后里區住屋處輕生，經送往衛生福利部豐原醫院急救後仍宣告不治。現場處理員警回報，輕生男子為大甲分局保安民防組張姓警員。

大甲警分局表示，張姓警員平時工作狀況並無異常，至於其勤餘於自家輕生的原因尚待調查。對於發生這起憾事，深表傷痛，將全力協助家屬辦理相關後續事宜。

警方呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )