嘉縣朴子發生疑似虐童險引發包圍 警積極介入

2019-07-30 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣臉書社團「朴子民意觀察站」昨晚貼文指，朴子發生疑似媽媽放縱同居人虐打孩童案，還貼出兒童腿部被打瘀青照片，引發各界議論，警方今天凌晨立即帶回相關人員偵訊，也呼籲各界冷靜，給孩子更多空間，警方會立即嚴正處置。

「朴子民意觀察站」昨深夜有網友貼文指出，某小四女生疑遭母親同居人男友虐打、腿部紅腫瘀青，引發大量網友討論後，想要到朴子分局為女童討公道，朴子派出所副所長許華宗第一時間發現後，立即聯絡分局、社工主動調查，將女童、母親等人帶回派出所偵訊，並安撫網友保持冷靜。

朴子分局表示，今天凌晨偵訊過女童母親，並由社工將女童姐弟等3人緊急安置，今天上午會為女童申請保護令，並偵訊女童母親同居人 。

社會局副局長張翠瑤強調，這起案件社工已經介入處理，女童母親表示是管教問題，會積極了解是否違反兒童少年福利與權益保障法，給予孩子最好處置。

「朴子民意觀察站」今晨也發文說明，疑似受虐兒童已由朴子分局會同社會局社工人員嚴密保護中及進行安置事宜，請各位鄉親放心，對於施暴者絕對依法究辦，請大家勿前往朴子分局聚集，以免造成孩子更加恐慌，感謝各位鄉親關心。

疑似受虐童母親，凌晨也在臉書po道歉文，全文為：

各位社會大眾您好：在此先跟大家說聲抱歉，我是昨日兒童家暴案件的媽媽，此次因為孩子常撒謊，亂拿陌生人給的食物與衛生習慣不佳屢勸不聽，又因各（個）人情緒一時控管不佳，對孩子無危機意識感到生氣而出手教訓，導致孩子身心靈受傷；本人在此向各位鞠躬道歉，我愛孩子但也怕他們學壞往後步入媽媽後塵生活困苦，昨日已與社工討論後續教育方式請求各位給我一個重新愛孩子的機會讓我彌補對他身心靈創傷。