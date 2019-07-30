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嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣謝姓男子28日晚7時許，駕駛白色小貨車，行經台82號東西向快速道路，往東朴子新寮路段閘道口，為閃避一輛錯過交流道急煞廂型車發生車禍，再被後續自小客車連環撞擊，雙腳被截斷、人被撞飛到40公尺外重傷，送醫急救經清創手術後，在加護病房觀察，29日晚間家屬放棄急救接回家拔管，事故原因、肇責警方持續調查。

院方表示，謝男做完清創手術後血壓一直不穩定，29日晚家屬簽署放棄急救，隨後讓患者留一口氣載運回家拔管。

嘉義縣警方調查，車禍後目擊者指出，前晚7時許一輛廂型車疑錯過閘道，急煞車後轉向下閘道離去，後方白色小貨車為閃避，急煞打滑先橫停路上，謝男疑打電話報案時，被陳姓駕駛等三輛自小客車連環撞擊，造成謝男等人輕重傷。各車駕駛酒測值為零。

警方表示，因謝姓駕駛身亡、陳姓駕駛住院未做筆錄，警方僅能依現場其他車輛駕駛、目擊者提供影像，調閱周邊監視器追查可疑車輛，也呼籲廂型車駕駛出面說明。

現場急救人員表示，28日晚7時許，救護員到場發現四輛車擦撞成一團、無人受困，37歲謝男被拋飛到距離小貨車十多公尺處，雙腿從膝部上方，疑受強烈撞擊截斷，二救護員到場先急救傷者、止血，另一名救護員沿路尋找，在距小貨車卅多公尺處、疑似最初撞擊點附近找到截斷雙腿，送嘉義長庚醫院急救。

嘉義縣謝姓男子28日晚7時許，駕駛白色小貨車車禍，昨晚家屬放棄急救離世。圖／讀者...
嘉義縣謝姓男子28日晚7時許，駕駛白色小貨車車禍，昨晚家屬放棄急救離世。圖／讀者提供
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