老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍

2019-07-29 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮67歲林姓農民今被發現倒臥田間死亡，因時間逼近中午時分，且太陽毒辣，地方議論可能是「中暑」釀禍，而經法醫相驗後，研判是因心血管疾病造成心因性休克致死；醫師也提醒，近日天熱，在外工作得多喝水補充水分。

據瞭解，近期因進入二期稻作整田插秧期，林姓農民為準備插秧，而雇工找耕耘機幫忙整田，他則從旁協助將翻矯後的田土給抹平，因整田工人提早完成整田，上午9時許先行離開，直到11時許才回到田地，要把耕耘機開走移往下個田地。

沒想到，整田工人回到林男田地後，卻發現林渾身泥濘的倒臥在田間一動也不動，嚇得急忙通報119，救護人員到場後確認林全身僵硬，已明顯死亡；而因南投縣近日白天氣候炎熱，且陽光毒辣，地方民眾懷疑可能是「中暑」釀禍。

當地警方今也通報南投地檢署檢察官相驗，但驗屍後研判死因是心血管疾病引起的心因性休克；佑民醫院急診室主任王斯弘表示，因該農民有三高，若因天氣炎熱導致體內水份流失過多，血液變得濃稠，血管易遭阻塞，確實恐導致心肌梗塞。