失智九旬翁怕兒沒飯吃獨自外出 警方助尋子

2019-07-29 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市文山二警分局興隆派出所日前接獲報案，有一名疑似失智老翁在轄內郵局前徘徊，舉止不知所措。警員余柏勳、高媁婷獲報後到場協助，老翁向警方表示，兒子早上出門前往郵局領錢，接近中午卻還沒回家。雖然老翁在家中飢腸轆轆，卻又擔心兒子去郵局領不到錢，沒有錢吃午餐，因此到郵局附近尋找兒子。

警方聽完老翁陳述後，攙扶老翁到郵局內坐下，並且幫老翁倒水飲用，以免老翁因高溫近38度的炎熱天氣而中暑；二員耐心地詢問老翁姓名、住家地址、兒子姓名時，老翁一問三不知，於是運用人臉辨識系統，順利查得老翁姓名，並聯繫上老翁兒子。

老翁兒子在電話中提到，老翁已經90歲患有失智，經常獨自出門後便不知去向，這已經不是老翁第一次走失，當兒子聽到父親因擔心小孩沒有吃飯，而冒著高溫中暑和失智迷路的風險尋兒時，電話的另一頭傳出哽咽的聲音。

老翁兒子趕到郵局見到父親時，直說「對不起，是我不好，讓父親擔心了！」。二員在旁看了也為之動容，直呼不管孩子多大，在爸爸的眼中，永遠當作小孩子一樣照顧。