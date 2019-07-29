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老屋改建磚牆倒塌 造成工人手腳開放性骨折

2019-07-29 16:52聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區大智街76巷1處老舊磚房民宅改建工程，今天下午3時40分左右發生磚牆倒塌工安意外，造成1名50餘歲工人被壓傷受困。

消防局獲報趕抵，與其餘工人一起協助傷者脫困，但發現他的手腳都有開放性骨折，且全身多處擦傷，幸好意識清楚、生命徵象穩定，立即由救護車送往北市馬偕醫院急救。

磚牆倒塌導致1名工人手腳開放性骨折，消防隊員協助脫困送醫。記者林昭彰／翻攝
磚牆倒塌導致1名工人手腳開放性骨折，消防隊員協助脫困送醫。記者林昭彰／翻攝
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磚牆倒塌導致1名工人手腳開放性骨折，消防隊員協助脫困送醫。記者林昭彰／翻攝
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