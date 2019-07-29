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宜檢破獲賣淫集團 退休員警涉案被收押

2019-07-29 13:01中央社 宜蘭29日電

宜蘭地檢署偵辦仲介中國大陸女子來台賣淫集團，查出一名宜蘭縣退休員警潘姓男子涉有重嫌。檢方25日發動搜索，經複訊後向法院聲請羈押禁見潘男等共3人獲准。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲消息，指宜蘭應召業者以通訊軟體媒介攬客，外送短期來台的中國大陸女子到旅館賣淫，立即指派檢察官陳怡龍專責偵辦。

陳怡龍25日見時機成熟，與檢察官李頲翰共同指揮法務部調查局新北市調查處、宜蘭縣調查站、宜蘭縣政府警察局、新北市政府警察局新店分局及內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊，搜索宜蘭縣礁溪鄉溫泉旅館等14個處所。

專案小組破獲由2個賣淫集團經營、以中國大陸女子為賣淫主力的應召站，查扣筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套，及新台幣、人民幣、港幣現金等證物。

檢方查出，2個賣淫集團分別由宜蘭縣退休員警潘男、台籍吳姓女子及多次持觀光簽證來台的中國大陸陳姓男子主持，集團以「微信」（WeChat）等通訊軟體招募中國大陸女子後，再持醫美或短期自由行簽證來台賣淫。

全案經檢察官複訊後，26日依妨害風化及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見潘男、吳女及陳男獲准。

賣淫

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