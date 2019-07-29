男警處理2女糾紛 女：「你的笑容太燦爛我生氣不起來」

2019-07-29 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市男警游京壁日前獲報，處理二名女子停車糾紛，他安撫雙方還耐心苦勸，最後平息紛爭，其中一名女子在臉書「告白警察」中PO文感謝游京壁說：「你的笑容太燦爛，我生氣不起來」。

「警察先生，我的車子被一個女人駕車故意擋住了，不讓我出去，可不可以派員過來協助？」，「警察先生，那是我們住家的停車位，被這個女人停車占住了，她至今連一句道歉都沒有？」妳一言、我一語，兩女糾紛事件一觸即發。

7月17日晚上10點多，台中市沙鹿區向上路的發生兩女停車糾紛，趕到現場處理的清水警分局明秀派出所警員游京壁，用他一貫的「游氏笑容」及不疾不徐、好說歹說的親切態度給澆息怒火了，兩女雙方決定不再追究，各退讓一步，使得整起事件圓滿落幕。

隔天，其中一名女當事人，把明秀派出所警員游京壁用「游氏笑容」處理民眾糾紛事件經過，PO到未婚警察聯誼臉書粉絲團「告白警察」，才讓整起事件曝光。

PO文者說「昨晚差不多將近11點，應該是附近明秀派出所的，即時來向上路幫忙處理糾紛，還從中安撫兩邊當事人情緒，好吧你的笑容太燦爛，我生氣不起來，不知道可不可以認識？最後，還是感謝二位（警察）的幫忙，才得以平息這僵持不下的場面。」

明秀所警員游京璧表示：當天晚上他前往處理時也沒想太多，只想順利化解這場兩女糾紛事件，所以好說歹說、苦勸兩女不要再生氣了，今年27歲的游京壁，警專30期畢業，至今從警6年，興趣是游泳及打籃球。還是菜鳥警察，希望未來能有機會「服務更多人、幫助更多人」，這就是他對警察工作的期許。