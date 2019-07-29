男警處理2女糾紛 女：「你的笑容太燦爛我生氣不起來」
台中市男警游京壁日前獲報，處理二名女子停車糾紛，他安撫雙方還耐心苦勸，最後平息紛爭，其中一名女子在臉書「告白警察」中PO文感謝游京壁說：「你的笑容太燦爛，我生氣不起來」。
「警察先生，我的車子被一個女人駕車故意擋住了，不讓我出去，可不可以派員過來協助？」，「警察先生，那是我們住家的停車位，被這個女人停車占住了，她至今連一句道歉都沒有？」妳一言、我一語，兩女糾紛事件一觸即發。
7月17日晚上10點多，台中市沙鹿區向上路的發生兩女停車糾紛，趕到現場處理的清水警分局明秀派出所警員游京壁，用他一貫的「游氏笑容」及不疾不徐、好說歹說的親切態度給澆息怒火了，兩女雙方決定不再追究，各退讓一步，使得整起事件圓滿落幕。
隔天，其中一名女當事人，把明秀派出所警員游京壁用「游氏笑容」處理民眾糾紛事件經過，PO到未婚警察聯誼臉書粉絲團「告白警察」，才讓整起事件曝光。
PO文者說「昨晚差不多將近11點，應該是附近明秀派出所的，即時來向上路幫忙處理糾紛，還從中安撫兩邊當事人情緒，好吧你的笑容太燦爛，我生氣不起來，不知道可不可以認識？最後，還是感謝二位（警察）的幫忙，才得以平息這僵持不下的場面。」
明秀所警員游京璧表示：當天晚上他前往處理時也沒想太多，只想順利化解這場兩女糾紛事件，所以好說歹說、苦勸兩女不要再生氣了，今年27歲的游京壁，警專30期畢業，至今從警6年，興趣是游泳及打籃球。還是菜鳥警察，希望未來能有機會「服務更多人、幫助更多人」，這就是他對警察工作的期許。
明秀派出所所長張鎧倫表示，游京璧在派出所刑案績效良好，處理為民服務事件更是不馬虎，一貫用「游氏笑容」來化解各式各樣的民眾糾紛事件。另派出所年輕女警表示，游學長乍看之下有點明星臉，神似偶像派演員王陽明，學長平時常笑臉迎人，不過處理任何案件都非常積極認真，工作精神及態度，才是她學習的好榜樣。
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