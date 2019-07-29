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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

影／三寶錯過交流道急煞車惹禍？男雙腿被撞斷送醫

2019-07-29 11:29聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣謝姓男子昨晚7時許駕駛白色小貨車，行經台82號東西向快速道路，往東朴子新寮路段，疑為閃避1輛錯過交流道急煞車輛發生車禍，謝男被後續自小客車連環撞擊，雙腳被截斷、人被撞飛到40公尺外重傷，送醫急救後現在加護病房觀察，事故原因仍待警方調查。

嘉義縣朴子分局表示，各車駕駛酒測值為零，小貨車駕駛則有待醫院抽血檢測。昨晚車禍後收到2名目擊者表示，事故發生前1輛自小客車疑似錯過交流道緊急煞車，導致後方白色小貨車及3自小客車車禍，但事故真正原因，仍等待受傷的謝姓駕駛傷勢穩定後說明，警方已調閱周邊監視器追查可疑車輛，也呼籲當事人出面說明。

現場急救人員表示，救護員到場發現4輛車撞成一團，無人受困，但37歲謝男被拋飛到距離小貨車10多公尺處，雙腿從膝部上方，疑被強烈撞擊截斷，2救護員到場先急救傷者、止血，另1名救護員沿路尋找，在距離小貨車30多公尺處、疑似最初撞擊點附近找到截斷肢體，隨即送嘉義長庚醫院急救。

院方表示，謝男子雙腿被截斷，經過急救後送加護病房觀察，截肢是否作接合手術，必須待傷勢穩定後評估。

另送部立嘉義朴子醫院24歲林姓女子，下巴有大片撕裂傷，經過緊急縫合，暫無生命危險，23歲男子肢體擦傷、氣胸治療中，年約50歲男子額頭撞傷紅腫，送醫院急救暫無大礙。

白色小貨車駕駛因不明原因，在82號東西向快速道路，往東朴子新寮路段發生車禍。圖／...
白色小貨車駕駛因不明原因，在82號東西向快速道路，往東朴子新寮路段發生車禍。圖／讀者提供
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嘉義車禍

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