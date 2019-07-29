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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

彰縣和美鎮金山宮陷火海 大殿神像毀祝融

2019-07-29 11:08聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。

金山宮今天清晨發生火警，和美消防分隊等等出動11輛消防車、23名消防人員搶救，火勢一發不可收拾，幸好很快在半小時後控制住火勢，並撲滅大火，起火原因在調查中。

彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大...
彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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