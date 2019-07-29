彰縣和美鎮金山宮陷火海 大殿神像毀祝融

2019-07-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣和美鎮金山宮今天清晨近5點傳出火警，整個宮廟陷入一片火海，彰化消防局第一大隊搶救後，在5點46分撲滅大火，但大殿與神像等均被燒毀，幸無人傷亡。