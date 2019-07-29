苗栗後龍民宅火警半小時撲滅 1老翁輕微嗆傷送醫

2019-07-29 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，附近住戶紛紛逃出屋外，苗栗縣消防局據報出動後龍、西湖分隊及特搜大隊趕往灌救，迅速壓制火勢，半個多小時熄滅，燒毀內部裝潢，1名81杜姓老翁輕微嗆傷送醫。