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苗栗後龍民宅火警半小時撲滅 1老翁輕微嗆傷送醫

2019-07-29 09:29聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，附近住戶紛紛逃出屋外，苗栗縣消防局據報出動後龍、西湖分隊及特搜大隊趕往灌救，迅速壓制火勢，半個多小時熄滅，燒毀內部裝潢，1名81杜姓老翁輕微嗆傷送醫。

民眾都驚甫未定， 懷疑煮東西忘記關瓦斯釀災，詳細起火原因及損失，由消防局及警方進一步鑑識調查中。

苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，...
苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，1名老翁輕微嗆傷送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，...
苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，1名老翁輕微嗆傷送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，...
苗栗縣後龍鎮中南街1處平房今天上午8點左右發生火災，竄出大量濃煙，燒毀屋內裝潢，1名老翁輕微嗆傷送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣老翁火災

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