嘉義東西快4車撞一團釀4傷 1男雙腳被截斷

相關新聞
影／罰不怕！燭台嶼美麗又危險 今又有12艘立式划槳出沒2019-07-28 18:04
高雄交通大隊警爬山昏倒送醫 晚間6點宣告不治2019-07-28 21:22
七旬婦忘記沒開車出門還報失竊 在派出所內跳起舞2019-07-28 20:42
一眼看穿非法打工外國人 副分局長舉報抓人證明寶刀未老2019-07-28 18:31
影／同1老闆2艘漁船3度連續違規 沒把罰金放眼裡2019-07-28 15:38
「解除分期」老梗詐騙發威 一周騙倒兩醫師2019-07-28 15:05
名人髮型師掉手機 警尋回他驚呼「神救援！」2019-07-28 14:57
影／單親母疑殺平腦症女兒 檢警今相驗依殺人罪偵辦2019-07-28 14:50
苗栗造橋工地見女焦屍 初步調查疑似自焚2019-07-28 14:20
失智老婦一周迷路兩次 暖警護送返家2019-07-28 13:56
影／國3交流道前驚傳2車對撞 失控衝進水溝釀7傷2019-07-28 13:20
高雄酒吧深夜遭砸 3男子持鐵棍安全帽2019-07-28 12:47
八年級生從24層大樓墜樓亡 目擊者：碰一聲以為車禍2019-07-28 12:42
台中南屯大墩七街公寓起火 頂樓倉庫全面燃燒2019-07-28 11:41
悚！眼鏡蛇霸浴室 緊纏蓮蓬頭趕不走2019-07-28 11:05
母帶2幼女輕生一死 生還母女分開醫院治療2019-07-28 10:25
疑窗戶沒關緊又沒防盜窗 愛犬不慎墜樓亡2019-07-28 09:39
住家增蓋違建被勒令停工後又復工 法官判拘役55天2019-07-28 08:29
猛男又來了！竹縣消防猛男裸上半身拍月曆 網友讚養眼2019-07-28 07:55
「吃屎哥」單挑館長使九陰白骨爪 反遭鞭腿KO認輸2019-07-28 03:09
1家3口坐計程車…陪女兒趕考遇車禍 母傷重不治2019-07-28 00:39
傳有人電擊獼猴 宜縣府要查2019-07-28 00:16
女子駕車自撞側翻 不配合警方酒測吹氣十多次不成功2019-07-28 00:11
疑經濟壓力 母攜兩女輕生 11歲幼女身亡2019-07-28 00:08
不滿活動不用申准 男破壞西門町挺港「連儂牆」2019-07-27 18:50
貨車過高扯電線 桃園中壢2舊電桿硬被攔腰扯斷2019-07-27 18:33
美籍交換生遊高雄 協勤警察資助回台南2019-07-27 17:43
父子貨車滿載檸檬撞前車 2車翻覆3人送醫2019-07-27 17:32
中山高水上郷路段火燒車無人員受困2019-07-27 17:27
尖石登山脫臼 男要消防1小時下山、捨近求遠送大醫院2019-07-27 17:25
台南反毒實境遊戲 陪青少年健康放暑假2019-07-27 16:26
夜間違規捕龍蝦 潛水客函送基隆市府裁處2019-07-27 16:16
台警幫日警找手機 被讚「台灣監視器密度超高」2019-07-27 16:12
熱門文章
不打方向燈「順虛線走」罰3千！檢舉多到警察近視加深轉外勤2019-07-28 10:00
「吃屎哥」單挑館長使九陰白骨爪 反遭鞭腿KO認輸2019-07-28 03:09
影／國3交流道前驚傳2車對撞 失控衝進水溝釀7傷2019-07-28 13:20
悚！眼鏡蛇霸浴室 緊纏蓮蓬頭趕不走2019-07-28 11:05
大清早出現「喪屍」伸手求救 老翁受困泥地驚魂整夜2019-07-28 12:46
猛男又來了！竹縣消防猛男裸上半身拍月曆 網友讚養眼2019-07-28 07:55
台中南屯大墩七街公寓起火 頂樓倉庫全面燃燒2019-07-28 11:41
台南警長上任6天 封城安居掃蕩祭鐵腕2019-07-28 00:13
嘉義東西快4車撞一團釀4傷 1男雙腳被截斷2019-07-28 20:26
影／同1老闆2艘漁船3度連續違規 沒把罰金放眼裡2019-07-28 15:38
男搭自強號進列車長休息室抽菸玩蝴蝶刀 遭制止還叫囂2019-07-28 19:32
影／單親母疑殺平腦症女兒 檢警今相驗依殺人罪偵辦2019-07-28 14:50
詐欺犯還錢太慢 被害人聲請撤銷緩刑 法官駁回2019-07-28 11:31
高雄警休假酒駕自摔 記過調職主管連坐2019-07-28 10:15
八年級生從24層大樓墜樓亡 目擊者：碰一聲以為車禍2019-07-28 12:42
台中太平住宅遭槍擊 住戶驚恐：未與人結怨2019-07-28 20:26
借住友人家 台中大叔闖正妹香閨掀被子看私處被訴2019-07-28 10:40
高雄又傳員警酒駕 1大過處分所長調回內勤2019-07-28 13:43
教練一人分飾二角 騙少女性交易遭判9年半2019-07-28 15:07
「解除分期」老梗詐騙發威 一周騙倒兩醫師2019-07-28 15:05
已婚男和妻吵架朋友好心收留 竟和友人妻嘿咻生下一子2019-07-28 18:30
警查假消息累翻 自嘲快變成東廠2019-07-28 00:47
失業陸籍女找嘸頭路 竟來台下海賣淫2019-07-28 19:10
莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司2019-07-28 09:39
影／罰不怕！燭台嶼美麗又危險 今又有12艘立式划槳出沒2019-07-28 18:04
女子駕車自撞側翻 不配合警方酒測吹氣十多次不成功2019-07-28 00:11
轉傳假新聞就送辦 警：恐違比例原則2019-07-28 01:09
1家3口坐計程車…陪女兒趕考遇車禍 母傷重不治2019-07-28 00:39
武夷軍艦維修涉弊 總領班受招待酒店獲判免關2019-07-28 16:26
警查辦假消息 法界：若無關公益 何須裁罰？2019-07-28 01:16
高雄男子與家人爭吵 在家縱火又自殘2019-07-28 09:06
住家增蓋違建被勒令停工後又復工 法官判拘役55天2019-07-28 08:29
疑經濟壓力 母攜兩女輕生 11歲幼女身亡2019-07-28 00:08
解除分期詐騙 單週騙百件2醫師也受害2019-07-28 13:16
台北車站1樓大廳 3街友一言不合互毆成傷2019-07-28 14:38
母帶2幼女輕生一死 生還母女分開醫院治療2019-07-28 10:25
苗栗造橋工地見女焦屍 初步調查疑似自焚2019-07-28 14:20
警查假消息累翻 「為何民眾不信公部門？」2019-07-28 01:02
影／貪圖方便拿走別人安全帽 事後放回不算偷2019-07-28 20:08
一眼看穿非法打工外國人 副分局長舉報抓人證明寶刀未老2019-07-28 18:31
留言