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台中太平住宅遭開3槍 住戶驚恐：未與人結怨

嘉義東西快4車撞一團釀4傷 1男雙腳被截斷

2019-07-28 20:26聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣82號東西向快速道路往東新寮路段，今天晚上7時許，發生一起3輛自小客車，與...
嘉義縣82號東西向快速道路往東新寮路段，今天晚上7時許，發生一起3輛自小客車，與1輛小貨車相撞車禍事故。圖／讀者提供
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嘉義縣82號東西向快速道路往東朴子新寮路段，今天晚上約7時許，發生一起3輛自小客車，與1輛小貨車相撞車禍事故，造成1名男子雙腳被截斷及3名輕重傷者，目前都送醫急救中，因為車禍影響，快速道路往東交通受阻，事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局表示，到場發現4輛車撞成一團，無人受困，但其中1名年約45歲男姓，雙腳疑被強烈撞擊截斷，救護員到場緊急救護後、找到截肢，隨即送嘉義長庚醫院急救。現場另有一25歲男子肢體擦傷、25歲女子頭部腫脹，年約50歲男子額頭撞傷紅腫，都送醫院急救中。

嘉義縣82號東西向快速道路往東新寮路段，今天晚上7時許，發生一起3輛自小客車，與...
嘉義縣82號東西向快速道路往東新寮路段，今天晚上7時許，發生一起3輛自小客車，與1輛小貨車相撞車禍事故。記者卜敏正／翻攝
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嘉義車禍
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