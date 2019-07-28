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台鐵女乘客票務糾紛咆哮 鐵路警察到場排除異狀

2019-07-28 19:21中央社 台北28日電

網友發文指台鐵台北車站今天發生旅客糾紛且意圖攻擊事件。鐵路警察局說明，張姓女乘客持悠遊卡搭普悠瑪列車，因驗票不符規定而咆哮，路警獲報到場處理，並無攻擊情事。

有網友今天在PTT發文表示，台北車站有一班北上列車遲不啟動，經月台廣播後才得知發生旅客糾紛事件而無法發車，使得所有乘客必須改搭別班次火車，並說發生糾紛旅客疑有攻擊意圖。

鐵警局說明，下午3時25分接獲台鐵四月台嚮導通報，指台鐵1202次列車發生旅客因票務糾紛而持雨傘攻擊列車長情事，立即派員警陳昱志、張永維到場了解案情、協助處理。

2警到場發現，張姓女乘客情緒平穩坐在1202車次座位上，經盤查了解，張女是在板橋站持悠遊卡搭乘普悠瑪列車423車次，經列車長查驗票後，告知她票證不符乘車規定，請她於台北車站改轉乘台鐵1202車次前往基隆站，並於出站時自行補票。

但張女卻因此抱怨普悠瑪和太魯閣都同樣是自強號，為何不能使用電子票證，並在月台上大聲嚷嚷，列車長見狀便立即通報台北站，隨後由路警協助查明張女身分且排除危害可能後，她便自行搭乘1202次區間車前往基隆。

路警稍後也和列車長進行確認，張女並無嚮導所通報有相關攻擊行為，只是情緒激動大聲咆哮而已。

列車台鐵
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