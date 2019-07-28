影／罰不怕！燭台嶼美麗又危險 今又有12艘立式划槳出沒

2019-07-28 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市金山區的獅頭山岬角燭台嶼美麗又危險，上個月有3人在這個禁止水域遊憩活動區域玩水，被開罰1到5萬元，今天清晨5點，天剛亮，海巡署第二岸巡隊磺港安檢所執檢人員，又查獲李姓民眾等21人，帶12艘立式划槳划到燭台嶼，將依規定函送主管機關裁處五萬元以下罰鍰。

上個月10日，金山水尾漁港很不平靜，上午7時，余姓立槳玩家在燭台嶼附近海域遭大浪帶離岸際，無力返回，新北消防局出動船艇把人救回來，隔4小時，又有2人玩立槳到燭台嶼後游泳到外海，被大浪沖走，1男1女都被救回，這3人在禁止水域遊憩活動區域玩水，將被開罰1到5萬元。

今天清晨5時許，海巡署第二岸巡隊磺港安檢所執檢人員發現又有人眾駕駛立式划槳，違規進入獅頭山岬角燭台嶼美麗又危險的海域進行水域遊憩活動，立即前往蒐證查處。

遭查獲李姓民眾等21人於公告禁止之獅頭山岬角水域，帶12艘立式划槳於北海岸知名景點之雙燭台嶼 ，遭本署磺港安檢所發現後吹哨制止並依指示上岸，