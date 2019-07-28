影／罰不怕！燭台嶼美麗又危險 今又有12艘立式划槳出沒
新北市金山區的獅頭山岬角燭台嶼美麗又危險，上個月有3人在這個禁止水域遊憩活動區域玩水，被開罰1到5萬元，今天清晨5點，天剛亮，海巡署第二岸巡隊磺港安檢所執檢人員，又查獲李姓民眾等21人，帶12艘立式划槳划到燭台嶼，將依規定函送主管機關裁處五萬元以下罰鍰。
上個月10日，金山水尾漁港很不平靜，上午7時，余姓立槳玩家在燭台嶼附近海域遭大浪帶離岸際，無力返回，新北消防局出動船艇把人救回來，隔4小時，又有2人玩立槳到燭台嶼後游泳到外海，被大浪沖走，1男1女都被救回，這3人在禁止水域遊憩活動區域玩水，將被開罰1到5萬元。
今天清晨5時許，海巡署第二岸巡隊磺港安檢所執檢人員發現又有人眾駕駛立式划槳，違規進入獅頭山岬角燭台嶼美麗又危險的海域進行水域遊憩活動，立即前往蒐證查處。
遭查獲李姓民眾等21人於公告禁止之獅頭山岬角水域，帶12艘立式划槳於北海岸知名景點之雙燭台嶼 ，遭本署磺港安檢所發現後吹哨制止並依指示上岸，
經告知違規民眾其行為已違反北海岸及觀音山國家風景區管理處公告獅頭山岬角海域禁止從事水域遊憩活動，並將依規定函送主管機關裁處五萬元以下罰鍰。
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