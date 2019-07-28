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積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

7旬翁突跳橋 路過騎士嚇壞急報警

2019-07-28 17:59聯合報 記者李隆揆╱即時報導

新北市一名年約70歲廖姓老翁今天下午4時許行經華中橋時，因不明原因突然從橋上跳下，經過的機車騎士目睹過程立刻報警處理，救護人員到場時老翁已失去生命跡象，送台大醫院搶救後仍傷重不治。

據了解，廖翁家住新北市，今天下午獨自走上華中橋，在接近台北市一側時，突然往橋下跳，目睹過程的機車騎士當場嚇得立刻報警處理；救護人員獲報到場時，廖翁已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救後仍傷重不治，警方目前已介入調查，以釐清廖翁墜橋的詳細原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市一名年約70歲廖姓老翁今天下午4時許行經華中橋時，因不明原因突然從橋上跳下...
新北市一名年約70歲廖姓老翁今天下午4時許行經華中橋時，因不明原因突然從橋上跳下。圖／擷取自Google map
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台大醫院老翁
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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