「解除分期」老梗詐騙發威 一周騙倒兩醫師
刑事警察局指出，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，堪稱詐騙「老梗」，在警方賣力宣導下，被騙人數雖已逐漸減少，但仍有不少對詐騙掉以輕心的年輕人上當，刑事警察局165專線統計7月15日至21日，1周內就接獲近百件民眾通報，被害人中更有兩位是年紀不到30歲的年輕醫師，警方呼籲喜歡上網購物的年輕族群一定要提高警覺。
桃園市1名27歲林姓女醫師上星期接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，謊稱女醫師的訂單出錯導致重複訂購12期，接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，要求女醫師按照指示操作ATM解除分期設定，騙走近6萬元。
另1名家住台北市的29歲男醫師則接到假冒訂房網站「Booking.com」的詐騙電話，歹徒同樣使出「訂單出錯需操作ATM(或網路銀行)解除」的詐騙話術，騙走2萬6千元。
刑事警察局指出，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒電商及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，不要因為對方說出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，民眾有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。
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