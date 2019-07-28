「解除分期」老梗詐騙發威 一周騙倒兩醫師

2019-07-28 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局指出，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，堪稱詐騙「老梗」，在警方賣力宣導下，被騙人數雖已逐漸減少，但仍有不少對詐騙掉以輕心的年輕人上當，刑事警察局165專線統計7月15日至21日，1周內就接獲近百件民眾通報，被害人中更有兩位是年紀不到30歲的年輕醫師，警方呼籲喜歡上網購物的年輕族群一定要提高警覺。

桃園市1名27歲林姓女醫師上星期接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，謊稱女醫師的訂單出錯導致重複訂購12期，接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，要求女醫師按照指示操作ATM解除分期設定，騙走近6萬元。

另1名家住台北市的29歲男醫師則接到假冒訂房網站「Booking.com」的詐騙電話，歹徒同樣使出「訂單出錯需操作ATM(或網路銀行)解除」的詐騙話術，騙走2萬6千元。