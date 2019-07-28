苗栗造橋工地見女焦屍 初步調查疑似自焚

2019-07-28 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣消防局今天上午8點左右據報，造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）綠色生態景觀廊道工程工地有1人全身著火，消防局人車趕往灌救，發現1名女子燒成焦屍，交由警方處理，初步調查死者63歲張姓女子疑似自焚，報請檢察官相驗調查。

警方封鎖現場，並過濾相關跡證，初步了解死者疑有精神困擾，留有遺書，獨自購買汽油，今天上午5點多開車到台13甲線香格里拉樂園附近工地，停車後下車步行約200多公尺後自焚，案由檢警調查中。

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