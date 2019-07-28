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苗栗造橋工地見女焦屍 初步調查疑似自焚

2019-07-28 14:20聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣消防局今天上午8點左右據報，造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）綠色生態景觀廊道工程工地有1人全身著火，消防局人車趕往灌救，發現1名女子燒成焦屍，交由警方處理，初步調查死者63歲張姓女子疑似自焚，報請檢察官相驗調查。

警方封鎖現場，並過濾相關跡證，初步了解死者疑有精神困擾，留有遺書，獨自購買汽油，今天上午5點多開車到台13甲線香格里拉樂園附近工地，停車後下車步行約200多公尺後自焚，案由檢警調查中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）綠色生態景觀廊道工程工地今天發現女焦屍，警方封...
造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）綠色生態景觀廊道工程工地今天發現女焦屍，警方封鎖現場調查。記者范榮達／翻攝
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香格里拉苗栗縣檢察官
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