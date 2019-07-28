失智老婦一周迷路兩次 暖警護送返家

2019-07-28 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣69歲患有失智症的蔡姓老婦，日前獨自坐在吉田村老人活動中心涼椅，喃喃自語找不到回家的路，這已是她一周來走失兩次，所幸在暖心員警協助下順利返家。

大埤分駐所警員陳言劼、黃柏儒當天接獲民眾報案，指稱蔡姓老婦疑似迷路，兩人趕到後關心老婦，蔡婦只能說出自己姓名跟年紀，其他則不清楚，陳言劼隨即透過人臉辨識功能也找不出老婦相關資料。

蔡婦則在向警方說，她住斗南鎮和平路徒步出門買飯欲返家時，不知道為何會走到這裡，也不知道回家的路，直到值班警員蘇義盛見狀，才知道老婦又迷路了一次，並在員警護送下順利返回住所。

蔡婦家屬對警方稱，老婦人有失智症，因剛從斗南搬來大埤不到一星期，不熟悉路而迷途，對員警熱心協助感激不已。

斗南分局長蘇旭茂表示， 呼籲民眾多注意家中的年長者，防止意外發生，若有患失智症、精神障礙，或曾經有走失情形的親屬，社會局協助配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，以增加查詢線索。