影／國3交流道前驚傳2車對撞 失控衝進水溝釀7傷

南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍事故，一輛黑色轎車準備左轉時，與對向直行的紅色轎車相撞，因撞擊力道過大，2車失控掉進路邊水溝，警消獲報馳援處理，車上8人有7人受傷，目前均送亞洲大學醫院醫治。

南投縣消防局表示，今上午11時許獲報國道3號草屯交流道前發生車禍，現場事故車輛均衝進水溝中，受傷人數不少，因此派遣草屯、碧興和中興3分隊救護車馳援，到場時，車上人員全數脫困，其中4大3小受到輕傷均送往亞大醫院。

據了解，該起事故現場事在國道3號草屯交流道附近，而非國道6號交流道口，肇事的分別是紅色和黑色的2輛自小客車，其中紅車從草屯往芬園直行，對向黑車則要左轉上國道，未料卻發生碰撞，釀7傷事故。

警方表示，紅車載有3大2小，黑車則是2大1小，因撞擊力道過大，2車均掉進水溝，所幸車上人員傷勢不重，因此自行脫困，其中4大3小仍由救護車送醫診治，究竟是黑車左轉不察或紅車直行速度過快仍待釐清，肇事原因仍在調查中。