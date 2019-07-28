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影／國3交流道前驚傳2車對撞 失控衝進水溝釀7傷

2019-07-28 13:20聯合報 記者賴香珊黃寅╱即時報導

南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍事故，一輛黑色轎車準備左轉時，與對向直行的紅色轎車相撞，因撞擊力道過大，2車失控掉進路邊水溝，警消獲報馳援處理，車上8人有7人受傷，目前均送亞洲大學醫院醫治。

南投縣消防局表示，今上午11時許獲報國道3號草屯交流道前發生車禍，現場事故車輛均衝進水溝中，受傷人數不少，因此派遣草屯、碧興和中興3分隊救護車馳援，到場時，車上人員全數脫困，其中4大3小受到輕傷均送往亞大醫院。

據了解，該起事故現場事在國道3號草屯交流道附近，而非國道6號交流道口，肇事的分別是紅色和黑色的2輛自小客車，其中紅車從草屯往芬園直行，對向黑車則要左轉上國道，未料卻發生碰撞，釀7傷事故。

警方表示，紅車載有3大2小，黑車則是2大1小，因撞擊力道過大，2車均掉進水溝，所幸車上人員傷勢不重，因此自行脫困，其中4大3小仍由救護車送醫診治，究竟是黑車左轉不察或紅車直行速度過快仍待釐清，肇事原因仍在調查中。

亞洲大學醫院則表示，3歲許姓男童前額撕裂傷進行縫合，後續將住院觀察；另71歲林婦、29歲張女、1歲許姓女童、5歲胡姓男童、45歲胡男和44歲劉女等6人身體均有挫傷、瘀傷等狀況，目前仍在急診觀察中。

南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍相撞，之後失控衝進水溝，2車有7人受傷均...
南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍相撞，之後失控衝進水溝，2車有7人受傷均送亞洲大學醫院醫治。圖／讀者提供
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南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍相撞，之後失控衝進水溝，2車有7人受傷均...
南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍相撞，之後失控衝進水溝，2車有7人受傷均送亞洲大學醫院醫治。圖／讀者提供
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南投縣國道三號草屯交流道附近今上午傳車禍相撞，之後失控衝進水溝，2車有7人受傷均送亞洲大學醫院醫治。圖／讀者提供
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