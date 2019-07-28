悚！眼鏡蛇霸浴室 緊纏蓮蓬頭趕不走

2019-07-28 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



夏日炎炎，天氣燥熱，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享「小龍」霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚照，而且還是條劇毒眼鏡蛇，把本來要沖涼消暑的屋主嚇得腳底發冷，所幸最後順利圍捕；消防局則籲，通報消防處理為宜，以策安全。

「我家浴室裡有小動物想洗澡。」仁愛鄉郭姓民眾表示，他昨天接到住在清境農場壽亭新村的朋友來電，打來就說浴室有小動物想跟他一起沖涼，本以為朋友在開玩笑，所以反開他玩笑回答，「這樣正好，你能幫小動物按摩做SPA！」

沒想到，郭看到朋友傳來的照片時，不禁倒抽一口氣，因為浴室裡的小動物竟是毒性極強的眼鏡蛇，而牠緊緊纏住蓮蓬頭不放；郭直言，他看到照片真的也是暈了，也將照片PO網分享，呼籲網友「洗澡前請停看聽」，也詢問可以怎麼做好。

多數網友看到郭的貼文，直呼「太恐怖了」，但也有不少人搞笑回答，「把牠眼鏡打掉就沒事了」、「三杯剛剛好（ 是說牠不大，3杯水幫牠清洗剛好）」、「難道牠忘了帶眼鏡才跑錯地方」，有人則替屋主擔憂，往後洗澡得先檢查浴室有沒有蛇。

網友也好奇屋主究竟有沒有成功搶回蓮蓬頭，郭則指出，朋友當下先讓出浴室，之後找來不少幫手，以集眾人之力宣示主權，經圍捕，眼鏡蛇終於乖乖就範，最後被帶往深山放生，這也才結束一場虛驚。