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悚！眼鏡蛇霸浴室 緊纏蓮蓬頭趕不走

2019-07-28 11:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

夏日炎炎，天氣燥熱，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享「小龍」霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚照，而且還是條劇毒眼鏡蛇，把本來要沖涼消暑的屋主嚇得腳底發冷，所幸最後順利圍捕；消防局則籲，通報消防處理為宜，以策安全。

「我家浴室裡有小動物想洗澡。」仁愛鄉郭姓民眾表示，他昨天接到住在清境農場壽亭新村的朋友來電，打來就說浴室有小動物想跟他一起沖涼，本以為朋友在開玩笑，所以反開他玩笑回答，「這樣正好，你能幫小動物按摩做SPA！」

沒想到，郭看到朋友傳來的照片時，不禁倒抽一口氣，因為浴室裡的小動物竟是毒性極強的眼鏡蛇，而牠緊緊纏住蓮蓬頭不放；郭直言，他看到照片真的也是暈了，也將照片PO網分享，呼籲網友「洗澡前請停看聽」，也詢問可以怎麼做好。

多數網友看到郭的貼文，直呼「太恐怖了」，但也有不少人搞笑回答，「把牠眼鏡打掉就沒事了」、「三杯剛剛好（ 是說牠不大，3杯水幫牠清洗剛好）」、「難道牠忘了帶眼鏡才跑錯地方」，有人則替屋主擔憂，往後洗澡得先檢查浴室有沒有蛇。

網友也好奇屋主究竟有沒有成功搶回蓮蓬頭，郭則指出，朋友當下先讓出浴室，之後找來不少幫手，以集眾人之力宣示主權，經圍捕，眼鏡蛇終於乖乖就範，最後被帶往深山放生，這也才結束一場虛驚。

南投縣消防則表示，近期天氣仍炎熱，蛇類誤闖民宅狀況多，而縣內捕蜂捉蛇業務，前者屬農業處委外處理，捉蛇則因講究時效性，因此仍由消防局負責，其中蛇類恐有劇毒，建議民眾若在家中發現仍要通報消防隊處理為宜，以確保安全。

夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚...
夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚照和過程。圖／郭姓民眾提供
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夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚...
夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚照和過程。圖／郭姓民眾提供
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夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚...
夏日炎炎，蟲蛇活動頻繁，南投縣仁愛鄉昨有民眾分享眼鏡蛇霸佔朋友家浴室蓮蓬頭的驚悚照和過程。圖／郭姓民眾提供
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