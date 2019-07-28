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猛男又來了！竹縣消防猛男裸上半身拍月曆 網友讚養眼

2019-07-28 07:55聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

臉書社團「新竹爆料公社」近日有網友貼出一張「養眼」照，在新竹縣消防局新埔分隊前，10多名男性消防員裸著上半身，站在消防車上或車旁，迎著豔陽結實肌肉相當吸睛，馬上引起網友熱烈討論，原來是時隔3年，新竹縣消防局再次拍攝「形象文宣月曆」，消防局長孫福佑表示，目前剛完成拍攝，後續還要篩選照片、印刷，預計12月初發放，想要的民眾屆時可密切關注相關訊息。

新竹縣消防局2017年首次推出「形象文宣月曆」，集合全縣消防猛男，上山下海找拍攝場景，實際在山、海、溪流等環境，呈現消防員平日救災、救難實境過程，包括水上救生、破壞器材、潛水、山搜、救護等，都在月曆每個月的照片中出現。

新竹縣消防局長孫福佑表示，2017年消防月曆民眾反應熱烈，這二、三年來各分隊消防、健身器材更新，同仁也加強訓練，為了讓民眾了解消防員平日的辛勞，同時也展現健美身材，決定再次推出月曆。

這次月曆從7月初開拍，耗時一個月拍攝完成，民眾日前看到在新埔分隊前的照片，正好是拍攝最後一天，決定以今年4月才剛落成的新埔消防分隊新辦公大樓作為月曆封面。這次拍攝的18名「麻豆」中，有17個猛男、型男及1名美女，這唯一的「消防正妹」還是跆拳道四段，體能相當好。

孫福佑說，目前月曆剛完成拍攝部分，後續還要篩選照片、印刷，估計會印製約3000份，預計12月初在3個大隊發放，限量、免費供新竹縣民憑當月發票索取，請民眾耐心等待，期待月曆精采內容。

臉書「新竹爆料公社」出現消防猛男大集合的「養眼」照，引發熱議。新竹縣消防局長孫福...
臉書「新竹爆料公社」出現消防猛男大集合的「養眼」照，引發熱議。新竹縣消防局長孫福佑證實將暌違3年再推出「形象文宣月曆」。圖／擷取自臉書社團「新竹爆料公社」
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新竹縣消防局在2017年首次推出了「形象文宣月曆」，獲得熱烈回響，今年再度拍攝，...
新竹縣消防局在2017年首次推出了「形象文宣月曆」，獲得熱烈回響，今年再度拍攝，將在12月初發放。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣消防局在2017年首次推出了「形象文宣月曆」，獲得熱烈回響，今年再度拍攝，...
新竹縣消防局在2017年首次推出了「形象文宣月曆」，獲得熱烈回響，今年再度拍攝，將在12月初發放。圖／新竹縣政府提供
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