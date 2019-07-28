吃屎哥單挑館長使九陰白骨爪 反遭鞭腿KO認輸

2019-07-28 03:09 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



網紅「吃屎哥」游兆霖27日晚間直衝新北市林口成吉思汗健身房，要當面找館長陳之漢單挑，館長事先收到訊息早已坐陣館內等人上門，果不其然吃屎哥晚上9點現身後，簽下「生死狀」隨即上場使出九陰白骨爪襲向館長，但館長不動如山，反而連續鞭腿伺候，60秒就讓吃屎哥倒地哭喊認輸「不敢來了」。

館長陳之漢在26日晚間就收到「吃屎哥」游兆霖要來踢館的訊息，更是早已架好直播設備要等人上門踢館，吃屎哥也沒臨陣脫逃，準時如踢館預告的27日晚間9點出現在林口成吉思汗健身房門外，嗆聲要開扁館長。

成吉思汗健身房工作人員隨即將吃屎哥帶進健身房內，館長則是一派從容坐鎮現場，工作人員讓吃屎哥簽下如「生死狀」般的免責聲明，更要求讓吃屎哥穿上全套護具才願意展開單挑決鬥。

隨後吃屎哥在旁人協助下穿著全套護具及頭盔，館長看了他一眼後，只著1條短褲就站上擂台，吃屎哥隨即首先展開攻勢，口中大喊「九陰白骨爪」，就對館長一陣拳腳相向，但館長卻絲毫沒有閃避，反而不動如山站在原地。

吃屎哥見情勢居下風，正要轉身旋踢就被館長一腳鞭腿打斷，連續數腿攻擊後終於支撐不住倒在地上，被館長當場壓制在地動彈不得；但館長反而起身要吃屎哥繼續戰鬥，但吃屎哥根本手無縛雞之力，遭到館長單腳鞭腿攻勢壓制，開場戰鬥不到60秒就又倒在地上。

眼見打不過館長，吃屎哥終於躺在地上表情痛苦，更當場飆淚，場邊裁判隨即上場詢問吃屎哥認不認輸，吃屎哥才喊出「我認輸了...」，裁判更問「以後還敢不敢」，吃屎哥則回答「不敢了，以後不敢來了。」，1分半鐘單挑就宣告吃屎哥失敗。