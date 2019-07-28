女子駕車自撞側翻 不配合警方酒測吹氣十多次不成功

2019-07-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



楊姓女子昨晚9點多駕車行經台南市中西區五妃街，突然失控撞上路旁轎車後，楊女車子側翻街上，停在路旁兩輛轎車也被撞壞；警方接獲報案到場處理，員警懷疑她酒後駕車肇事，對楊女實施呼氣酒測，但她不願意配合，吹了十多次都未成功，盧了快1小時，警方最後只好請來救護車將楊女強制送醫抽血。

「有車子在五妃街家齊女中圍牆旁側翻！」台南市消防局119災害應變中心昨晚約9點20分，接獲民眾報案，中西區五妃街有車禍發生，南門消防分隊和轄區南門派出所員警趕到現場，發現一輛轎車側翻，將車內一人楊姓女駕駛救出。停在路旁兩輛轎車也被波及，其中一輛左照後鏡被撞壞，另一輛轎車左側前後車門凹陷，連輪胎也被撞壞。

楊女沒有明顯外傷，但員警聞到她身上散發濃濃酒味，在場對她實施呼氣酒測，但楊女不願意配合，假裝要求女警教她吹氣，女警示範如何對酒測氣吹氣，但楊女吹了十多次都沒有測成功，圍觀民眾越來越多，有人認為她是故意拖時間的，還要求警方不要對她太客氣。

楊女吹氣吹了十多次都沒有成功，和警方盧了快1個小時，一直到晚間10點20分，處理員警認為她始終不願意配合，只好請來救護車將她強制送醫抽血，查明酒測值。