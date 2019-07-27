親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港反送中／元朗示威者投擲硬物 防暴警施放催淚彈

中山高水上郷路段火燒車無人員受困

2019-07-27 17:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午4點29分獲報，在中山高速公路北上272.9公里、嘉義縣水上鄉路段，有輛轎車突然發生自燃火燒車，消防局立即調派3輛消防車共6名消防隊員，趕往灌救，所幸駕駛人及時逃出車外，車子停靠路旁，有驚無險，未造成交通阻塞，火勢在下午5點04分撲滅。

嘉義縣消防局下午獲報，中山高速公路北上272.9公里水上鄉路段，有輛轎車突然發生...
嘉義縣消防局下午獲報，中山高速公路北上272.9公里水上鄉路段，有輛轎車突然發生自燃火燒車，消防局調派3輛消防車共6名消防隊員，趕往灌救。記者魯永明／翻攝
分享

嘉義火燒車高速公路
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

尖石登山脫臼 男要消防1小時下山、捨近求遠送大醫院

2019-07-27 17:25

美籍交換生遊高雄 協勤警察資助回台南

2019-07-27 17:43

父子貨車滿載檸檬撞前車 2車翻覆3人送醫

2019-07-27 17:32

台南反毒實境遊戲 陪青少年健康放暑假

2019-07-27 16:26

夜間違規捕龍蝦 潛水客函送基隆市府裁處

2019-07-27 16:16

台警幫日警找手機 被讚「台灣監視器密度超高」

2019-07-27 16:12

北市消防局又獲贈警備車 重大災難市民更有保障

2019-07-27 15:27

獨居八旬老婦多日餓肚躺床上 里長通報警及時保一命

2019-07-27 15:19

埔里阿嬤訪女迷途驚魂 暖心警安撫助返家

2019-07-27 15:15

撐一下我救你！暖警急救遭撞黃狗 一句「不能睡」暖哭網友

2019-07-27 14:56

刑事局加入歐警反勒索病毒平台 民眾可上網拿解鑰

2019-07-27 14:55

影／潛水客違規抓6龍蝦摸黑上岸 附近起火巧撞岸巡被逮

2019-07-27 13:39

悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治

2019-07-27 13:38

有人電死小猴？女遊客抱起痛心埋 網友扮柯南查元凶

2019-07-27 12:49

離家3天身障婦家人尚未找 龜山警先送返家

2019-07-27 12:34

煮完雞飼料疑殘火引發大火 花蓮鐵皮屋猛燒無人傷

2019-07-27 12:00

影／綠島客輪天王星卡航道 幸友船助脫困無人傷

2019-07-27 11:42

路口閃燈未減速 台中轎車撞公車波及路旁2車2人傷

2019-07-27 11:11

高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝

2019-07-27 11:00

1歲幼童反鎖房內哭不停 土城警救援大腳踹開門

2019-07-27 10:55

一名刑事小隊長：跑不過歹徒氣喘如牛怎麼抓賊？

2019-07-27 10:42

獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測

2019-07-27 10:41

不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41

豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救

2019-07-27 09:01

僑生夜遊自撞路樹 一死一輕傷

2019-07-27 00:47

嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫

2019-07-27 00:26

普濟堂廟會 小小警察青春專案宣導

2019-07-26 22:35

布袋鎮連棟透天厝民宅火警 無人受困

2019-07-26 20:58

【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？

2019-07-26 20:55

幫助失智者很快回家 彰化縣採購指紋掃描機一機兩用

2019-07-26 20:29

北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡

2019-07-26 19:31

搶救3天 花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟還是走了

2019-07-26 18:49

三重侵入民宅竊盜 驚醒屋主仍偷走12萬元鑽戒

2019-07-26 17:36

老翁突憶起30年前的好味道 為找自助餐店迷途

2019-07-26 16:09

關渡橋旁深夜遭攔車痛毆 被害人疑買毒欠錢惹禍

2019-07-26 15:16

警尋回88歲迷途翁 年輕時是兩蔣時代貼身侍衛

2019-07-26 14:43

基隆自小客彎道失控掉水溝再撞電線桿 駕駛送醫

2019-07-26 14:43

滅蟑？洩憤？埃及男瑞豐夜市潑油點火

2019-07-26 14:15

影／老翁深夜外出跌落水溝 警電話定位5小時急救援

2019-07-26 14:01
看更多

熱門文章

獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測

2019-07-27 10:41

炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞

2019-07-26 21:24

陪女兒考驗光師 一家三口搭小黃遭攔腰撞母不治

2019-07-27 10:59

「快遞已發請您查收」騙人的 千萬別點選連結、輸帳密

2019-07-26 18:50

網傳私菸案吳宗憲是陳菊人馬 男大生誤認被法辦

2019-07-27 13:47

高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝

2019-07-27 11:00

不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35

豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救

2019-07-27 09:01

不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41

獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見

2019-07-26 18:07

搭火車逃票咬傷列車長 鐵警潮州站逮到人

2019-07-27 15:26

如興紡織疑涉中資 年仔褲大王陳仕修訊後500萬交保

2019-07-26 23:54

牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保

2019-07-27 06:59

又見逃票攻擊！男拒查票猛咬列車長手臂濺血 台鐵譴責

2019-07-27 15:04

「對我只是玩玩」她拒和解 他腳踏兩條船被判刑

2019-07-26 22:17

女嬰遭積木袋覆臉窒息 保母不在場依業務過失致死起訴

2019-07-26 22:14

李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...

2019-07-27 09:00

到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」

2019-07-26 20:58

影／綠島客輪天王星卡航道 幸友船助脫困無人傷

2019-07-27 11:42

一名刑事小隊長：跑不過歹徒氣喘如牛怎麼抓賊？

2019-07-27 10:42

影／拍開槍片諷台中「慶記之都」 導演竟抱怨:不都這樣?

2019-07-27 11:50

女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌

2019-07-26 20:33

搶救3天 花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟還是走了

2019-07-26 18:49

悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治

2019-07-27 13:38

影／綠營高市議員批719水災是人禍 按鈴告韓市府瀆職

2019-07-27 12:11

【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？

2019-07-26 20:55

「我看到妳胸部，可以偷襲妳嗎？」他付諸行動被判刑

2019-07-26 20:34

「越界漁船剋星」今開工 海巡執法將展現「海上快打」

2019-07-26 18:50

影／潛水客違規抓6龍蝦摸黑上岸 附近起火巧撞岸巡被逮

2019-07-27 13:39

嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫

2019-07-27 00:26

給更生人機會 2度酒駕都免刑

2019-07-27 00:40

夜遊駕車失控害死同學 肇事僑生痛哭跪求死者父母原諒

2019-07-27 15:24

北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡

2019-07-26 19:31

銀行帳戶不翼而飛10年被控詐欺 二審改判還男子清白

2019-07-27 12:21

【即時短評】人民訴訟玩弄股掌？最高法院道德不容瑕疵

2019-07-26 20:31

布袋鎮連棟透天厝民宅火警 無人受困

2019-07-26 20:58

手扶梯維修派壯漢幫搬行李 網讚「高鐵真大心」

2019-07-27 10:19

酒駕撞死人 賠900萬仍要關

2019-07-27 00:40

嘉市破窗大盜抓到了 警呼籲重要物品勿放車內

2019-07-27 12:36

法官爬研究論文破年份迷思 酒廠父子被控詐欺獲判無罪

2019-07-27 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top