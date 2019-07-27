中山高水上郷路段火燒車無人員受困

相關新聞
尖石登山脫臼 男要消防1小時下山、捨近求遠送大醫院2019-07-27 17:25
美籍交換生遊高雄 協勤警察資助回台南2019-07-27 17:43
父子貨車滿載檸檬撞前車 2車翻覆3人送醫2019-07-27 17:32
台南反毒實境遊戲 陪青少年健康放暑假2019-07-27 16:26
夜間違規捕龍蝦 潛水客函送基隆市府裁處2019-07-27 16:16
台警幫日警找手機 被讚「台灣監視器密度超高」2019-07-27 16:12
北市消防局又獲贈警備車 重大災難市民更有保障2019-07-27 15:27
獨居八旬老婦多日餓肚躺床上 里長通報警及時保一命2019-07-27 15:19
埔里阿嬤訪女迷途驚魂 暖心警安撫助返家2019-07-27 15:15
撐一下我救你！暖警急救遭撞黃狗 一句「不能睡」暖哭網友2019-07-27 14:56
刑事局加入歐警反勒索病毒平台 民眾可上網拿解鑰2019-07-27 14:55
影／潛水客違規抓6龍蝦摸黑上岸 附近起火巧撞岸巡被逮2019-07-27 13:39
悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治2019-07-27 13:38
有人電死小猴？女遊客抱起痛心埋 網友扮柯南查元凶2019-07-27 12:49
離家3天身障婦家人尚未找 龜山警先送返家2019-07-27 12:34
煮完雞飼料疑殘火引發大火 花蓮鐵皮屋猛燒無人傷2019-07-27 12:00
影／綠島客輪天王星卡航道 幸友船助脫困無人傷2019-07-27 11:42
路口閃燈未減速 台中轎車撞公車波及路旁2車2人傷2019-07-27 11:11
高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝2019-07-27 11:00
1歲幼童反鎖房內哭不停 土城警救援大腳踹開門2019-07-27 10:55
一名刑事小隊長：跑不過歹徒氣喘如牛怎麼抓賊？2019-07-27 10:42
獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測2019-07-27 10:41
不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長2019-07-27 10:41
豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救2019-07-27 09:01
僑生夜遊自撞路樹 一死一輕傷2019-07-27 00:47
嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫2019-07-27 00:26
普濟堂廟會 小小警察青春專案宣導2019-07-26 22:35
布袋鎮連棟透天厝民宅火警 無人受困2019-07-26 20:58
【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？2019-07-26 20:55
幫助失智者很快回家 彰化縣採購指紋掃描機一機兩用2019-07-26 20:29
北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡2019-07-26 19:31
搶救3天 花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟還是走了2019-07-26 18:49
三重侵入民宅竊盜 驚醒屋主仍偷走12萬元鑽戒2019-07-26 17:36
老翁突憶起30年前的好味道 為找自助餐店迷途2019-07-26 16:09
關渡橋旁深夜遭攔車痛毆 被害人疑買毒欠錢惹禍2019-07-26 15:16
警尋回88歲迷途翁 年輕時是兩蔣時代貼身侍衛2019-07-26 14:43
基隆自小客彎道失控掉水溝再撞電線桿 駕駛送醫2019-07-26 14:43
滅蟑？洩憤？埃及男瑞豐夜市潑油點火2019-07-26 14:15
影／老翁深夜外出跌落水溝 警電話定位5小時急救援2019-07-26 14:01
熱門文章
獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測2019-07-27 10:41
炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞2019-07-26 21:24
陪女兒考驗光師 一家三口搭小黃遭攔腰撞母不治2019-07-27 10:59
「快遞已發請您查收」騙人的 千萬別點選連結、輸帳密2019-07-26 18:50
網傳私菸案吳宗憲是陳菊人馬 男大生誤認被法辦2019-07-27 13:47
高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝2019-07-27 11:00
不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」2019-07-27 10:35
豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救2019-07-27 09:01
不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長2019-07-27 10:41
獨／大貨車撞死人一賠了之？ 交警：電眼普遍已少見2019-07-26 18:07
搭火車逃票咬傷列車長 鐵警潮州站逮到人2019-07-27 15:26
如興紡織疑涉中資 年仔褲大王陳仕修訊後500萬交保2019-07-26 23:54
牛仔褲大王陳仕修併購中資涉背信 500萬元交保2019-07-27 06:59
又見逃票攻擊！男拒查票猛咬列車長手臂濺血 台鐵譴責2019-07-27 15:04
「對我只是玩玩」她拒和解 他腳踏兩條船被判刑2019-07-26 22:17
女嬰遭積木袋覆臉窒息 保母不在場依業務過失致死起訴2019-07-26 22:14
李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...2019-07-27 09:00
到底是不是電腦分案？ 法官嗆最高院書記官長「說謊」2019-07-26 20:58
影／綠島客輪天王星卡航道 幸友船助脫困無人傷2019-07-27 11:42
一名刑事小隊長：跑不過歹徒氣喘如牛怎麼抓賊？2019-07-27 10:42
影／拍開槍片諷台中「慶記之都」 導演竟抱怨:不都這樣?2019-07-27 11:50
女法官扛20案過年也看卷 監委突襲最高院查分案霸凌2019-07-26 20:33
搶救3天 花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟還是走了2019-07-26 18:49
悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治2019-07-27 13:38
影／綠營高市議員批719水災是人禍 按鈴告韓市府瀆職2019-07-27 12:11
【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？2019-07-26 20:55
「我看到妳胸部，可以偷襲妳嗎？」他付諸行動被判刑2019-07-26 20:34
「越界漁船剋星」今開工 海巡執法將展現「海上快打」2019-07-26 18:50
影／潛水客違規抓6龍蝦摸黑上岸 附近起火巧撞岸巡被逮2019-07-27 13:39
嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫2019-07-27 00:26
給更生人機會 2度酒駕都免刑2019-07-27 00:40
夜遊駕車失控害死同學 肇事僑生痛哭跪求死者父母原諒2019-07-27 15:24
北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡2019-07-26 19:31
銀行帳戶不翼而飛10年被控詐欺 二審改判還男子清白2019-07-27 12:21
【即時短評】人民訴訟玩弄股掌？最高法院道德不容瑕疵2019-07-26 20:31
布袋鎮連棟透天厝民宅火警 無人受困2019-07-26 20:58
手扶梯維修派壯漢幫搬行李 網讚「高鐵真大心」2019-07-27 10:19
酒駕撞死人 賠900萬仍要關2019-07-27 00:40
嘉市破窗大盜抓到了 警呼籲重要物品勿放車內2019-07-27 12:36
法官爬研究論文破年份迷思 酒廠父子被控詐欺獲判無罪2019-07-27 13:51
留言