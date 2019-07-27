尖石登山脫臼 男要消防1小時下山、捨近求遠送大醫院

2019-07-27 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣消防局25日早上約10點半接獲通報，一名62歲男子與親友到尖石鄉鎮西堡登山，不幸摔傷脫臼，消防人員立刻組成搜救隊，利用軟式擔架將男子搬運下山，不過受傷男子竟要求「5公里山路1小時到登山口」，而下山後更堅持要送台大新竹分院救治，不去最近的榮總新竹分院，也讓整起救護花了近12小時，消防返回隊上時都已是深夜。

消防人員表示，當天接獲通報，得知男子是在鎮西堡B區、神木區最深處5公里步道摔傷，因怕耽誤救難時間，立即出發趕往現場，找到男子後，利用軟式擔架將他包好，因地形限制，只能以人力搬運方式將男子帶下山，不過男子並無立即生命危險。

本來是相當順利的救援行動，但加入救援的山青及義消們卻表示，親友們因關心男子傷勢，在搶救過程中催促「快一點」，而受傷男子也要求他們在下雨山路濕滑的狀況下，1小時走完5公里的路程，將他送下山。下山後男子堅持不去最近的榮總新竹分院，而要送路程多將近20公里的台大新竹分院，到院時又因受傷男子沒有急需，且也沒有床位，消防員只好在場陪同等待，最後回到隊上都已是深夜。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋表示，一般民眾不理解救難作業，無法站在專業的角度提出要求，搶快反而容易發生意外，消防員在安全第一及專業的考量下，絕對不會故意拖延救難時間，民眾應尊重救難人員的判斷。

而在患者沒有生命危險或其他特殊情況下，則應就近送醫，尤其以山區醫療資源匱乏、經常只有1台救護車的情形，多花人力及時間就等於多了救護空窗期，若同時有其他患者，特別是重症患者需要搶黃金救援時間，很可能因來不及送醫而發生憾事。