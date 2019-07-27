北市消防局又獲贈警備車 重大災難市民更有保障

2019-07-27 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市中山區四平街愛神全體信眾，以及主要供奉的鄧圩庭女士，2015年曾捐贈北市消防局1輛救護車，本月又捐贈1輛警備車，今由消防局副局長陳郁文代表受贈。

陳郁文說，消防警備車平時可提供消防安全檢查、防災宣導等勤務，若遇重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材，行駛於災害現場，展開救援，是執行防災救災重要運輸工具。