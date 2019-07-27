埔里阿嬤訪女迷途驚魂 暖心警安撫助返家

2019-07-27 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



住南投埔里的80歲李姓婦人日前坐公車到台中市太平找女兒，疑因年事已高，忘了女兒已搬到大里，她在太平中山路遍尋不著迷路，台中市警局太平警分局坪林派出所警員徐鉦皓、劉建宏巡邏發現，剛畢業的警員徐鉦皓

發想老婦人年齡和自己的阿嬤相仿，對迷路很不安，於是頻輕呼「阿嬤、阿嬤」，耐心安撫其情緒，老婦人認為「你很像我的阿孫」情緒平穩，跟著回派出所安置，最後警方透過人臉辨識系統查出婦人身分，順利通知家屬帶回。

警員徐鉦皓說，他和警員劉建宏日前下午2時巡邏行經中山路加油站時，發現有1名老婦人臉色徬徨在路旁徘徊，二人見狀，上前詢問，老婦人稱從埔里搭公車到太平來探視女兒，但下了公車後卻忘記往那個方向走，結果就迷路。

警員徐鉦皓指出，由於這名老婦人身上未帶證件，對於迷路顯得很不安，頻稱自己可以找到女兒的住處，不願警方幫忙。他覺得老婦人和自己的阿嬤年紀相仿，很需要幫忙，於是輕呼老婦人「阿嬤」，盡力來幫忙她，果真這名老婦人情緒慢慢穩定，還認真的向他說「你很像我的阿孫」，並隨著警方到派出所安置。

李姓婦人見到女兒時喜極而泣，稱老婦人平日住南投埔里，因想念在台中工作的女兒，才獨自搭公車來找她，卻忘記女兒已搬到大里，非常感謝警方熱心為民服務。