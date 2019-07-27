影／潛水客違規抓6龍蝦摸黑上岸 附近起火巧撞岸巡被逮

2019-07-27 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



林姓潛水客昨晚違規夜潛及採捕龍蝦6隻、軟絲及海戰車等，正要摸黑準備上岸時，不巧附近岸邊海漂木頭起火燃燒，第二岸巡隊長潭里安檢所救火完後返回途中撞見，將林姓男子逮個正著，依違反發展觀光條例、基隆市政府所公告水產植物保育區管制事項函送基隆市政府裁處。

近日颱風過後，外圍環流帶來不少海漂垃圾堆積岸邊，昨夜海巡署北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所守望人員，在於基隆市望海巷公車總站後方防坡堤處發現岸際無名火起火燃燒，立即通報中正消防分隊及所內人員共同前來將火勢撲滅。

不過，安檢所人員返回巡邏勤務後，另在潮境公園保育區旁望幽谷下方防坡堤，發現違規夜潛行為，立即由所長任國賢率員等前往蒐證，當場查獲林姓潛客違規夜潛及採捕龍蝦6隻（公告禁採）、軟絲及海戰車等。

第二岸巡隊表示，林姓男子行為違反發展觀光條例第60條及基隆市政府所公告水產植物保育區管制事項，經蒐證後函送基隆市政府裁處，可裁處最低1萬及3萬元以上罰鍰，可謂得不償失。