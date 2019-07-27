悲劇！退休醫師陪女兒趕考 3人搭小黃遭撞妻子不治

2019-07-27 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



國防醫學院退休醫師鄭姓男子，今早與妻子陪同女兒趕考驗光師，一家3口搭計程車，卻遭另輛計程車攔腰撞上；因鄭妻就坐在撞擊點，傷勢最嚴重，搶救後因腹腔大量出血不治。警方將依過失致死罪嫌，將2計程車駕駛送辦。

據了解，鄭男今早帶著68歲妻子，陪同女兒到新北中和趕考驗光師，一家3口搭著計程車，在民生東路、光復北路口要左轉時，遭高速直行的鄭姓計程車駕駛攔腰撞上；由於鄭妻坐在右側後座，傷勢最嚴重，當場失去呼吸心跳，1小時後因腹腔大量出血，搶救不治。

鄭男則坐在駕駛座，僅輕傷，鄭男女兒坐在後座左側，送醫後生命雖無大礙，但頸椎嚴重受傷，目前仍在醫院觀察。而60歲鄭姓計程車駕駛，當時車上還載著一名女乘客，同樣輕傷，生命無大礙。

消防局表示，今天早上7時21分獲報，北市民生東路、光復北路交叉路口，發生2輛計程車交通事故，共4人受傷，有2人受困車內，搶救後脫困；4人中，有1人當場失去呼吸心跳，送國泰醫院搶救，其他3人送內湖三軍總醫院。

據了解，鄭姓計程車駕駛到案堅稱，自己是直行車輛，沒有錯；遭撞的68歲林姓計程車駕駛則說，對方車速超級快，左轉前明明沒看到車，卻突然衝出一輛計程車，接著就被撞上。

據了解，鄭男從軍醫局少將副局長退伍，也是國防醫學院退休醫生，他今早得知妻子送醫不治後，悲痛萬分。