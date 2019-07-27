撐一下我救你！暖警急救遭撞黃狗 一句「不能睡」暖哭網友

2019-07-27 14:56 聯合新聞網 綜合報導



警察搶救遭撞黃狗，不斷的替牠加油，真情流露的模樣讓網友感動哭了。 圖／TCPB 局長室 分享 facebook 一次全然不同的搶救任務！台中沙鹿所兩名警察在巡邏途中接獲民眾報案，流浪狗「小黃」遭撞吐血命危，員警緊急的將他送到動物醫院急救，途中還不忘替牠加油打氣，幸好經過急救後，黃狗從鬼門關前撿回一命，這段影片也暖哭許多網友。

臉書TCPB 局長室發布了一段影片，警方接獲通報前往救援一隻遭撞的流浪狗「小黃」，小黃遭撞吐血命危，只見警察先是快速到店家拿取紙箱，與民眾合力將受傷的小黃狗放入紙箱，然後不斷的替牠加油打氣，眼看著小黃狗逐漸失去意識，員警著急地說出「啊啊啊，快睡著了，不能睡不能睡」、「撐一下我救你」流露擔憂真情。

奄奄一息的黃狗，微弱的嗚鳴聲加上吐血的畫面，讓人相當心疼。員警十萬火急地騎著機車前往轄區內的動物醫院急救，所幸最後小黃狗救了回來，而且目前正逐漸的康復當中，並由台中市動保處收容照顧，這一次的搶救任務是由沙鹿所警員蔡瑞修、詹智皓執行，這段影片至今已經有31萬觀看次數，有超過1千人分享。

網友看完感動表示「感恩波麗士大人救了一條寶貴生命，眾生平等，所以寶貴！」、「生命不分階級，謝謝你們沒有放棄浪浪，更希望進了收容所可以讓善心的人領養走」、「這位警察大哥真的好棒~好暖心~他擔心的說快睡著了，不要睡，滿滿的擔憂，愛護動物的男人最帥了~謝謝您」。