有人電死小猴？女遊客抱起痛心埋 網友扮柯南查元凶

2019-07-27 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



一名女遊客與友人前往宜蘭冬山鄉遊玩，返程在停車場旁見一隻小猴子疑似遭電擊死在路上，她當下不捨把小猴抱在懷裡，最後不得不把牠埋了。但根據附近攤販說，當地因為猴群多，有人會去故意電擊猴子，女遊客痛心把訊息貼在臉書社群，呼籲大家共同保護動物。

宜蘭縣政府農業處表示，聽說有人會用「電魚」的器械故意去電擊猴子，此行為觸犯刑法，正連絡警方進行調查。

余姓女遊客昨天遭遇的這件事，貼在宜蘭的臉書網路社群，網友紛紛在底下留言「太誇張了」、「到底誰這麼壞」、「電擊傷害很惡劣」、「猴子跟人都屬靈長類，這樣算殺人嗎」？「傷害小生命會遭報應的」、「不要碰怕有病毒」；不過也有人說，「有的猴群很兇，但用電擊也太過分」、「猴子很會跑怎會被人電到」？

她說，跟朋友24日時前往冬山鄉知名景點「斑比山丘」餵梅花鹿，下午要回台北時，在冬山鄉下湖路的停車場旁發現有一隻猴子死在路上，她用一條布巾抱起猴子，確定牠已經死亡，就把猴子埋了；根據當地攤販説，當地約有20、30隻猴子，平常都會在那玩，但是會有人「電擊」牠們，檢查小猴仔全身無傷，但口流少許血，依照她之前救援動物經驗，應該是遭電擊或毒食。

女遊客說，很多小猴子出來時間約上午9點左右，會有人故意去電擊，請大家一起保護動物，經過時放慢速度，建議是否有人可以做個告示牌提醒，希望不要有人去驚嚇他們，大家一起保護。