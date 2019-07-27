離家3天身障婦家人尚未找 龜山警先送返家

2019-07-27 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市龜山警分局大坑派出所警員陳俊傑昨晚巡邏行經龜山區南祥路，發現一名左手殘疾、身體多處髒污的婦人蹲坐在超商旁，他上前關心查證身分，婦人講不清自己姓名，員警鍥而不捨，依婦人身體殘疾特徵透過戶役政系統過濾，交叉比對出身分，查出是有多次失蹤紀錄的54歲李姓婦人，進而發現李婦離家3天未歸，但家人尚未報案協尋，陳俊傑親自將李婦平安送回家，也提醒家屬要替李婦配戴防走失手鍊、或是衣服繡上聯絡電話，避免再度走失。

龜山警分局大坑派出所長于永維說，警員陳俊傑昨天晚上9點服巡邏勤務，巡經龜山區南祥路與南美街口時，發現一名穿著白色上衣婦人蹲坐超商路旁異於常人，上前詢問才發現是一名左手有肢體缺陷婦人，初步檢視外觀全身髒汙不堪散發出異味，員警詢問婦人姓名、家庭狀況、肢體殘障如何發生等問題婦人答非所問，姓名也都回答錯誤，無法清查真實身分。

警員陳俊傑適時提供飲食供婦人食用，由於婦人說不清姓名，最後以左手特徵、年齡、身高等過濾比對戶役政系統查出54歲住桃園區的李姓婦人非常類似，再詢問李姓婦人，李婦才終於點頭還露出難得的微笑，因其有多次失蹤紀錄，員警也聯繫其過往報案人確認是其母親。

李婦兒子向警方表示，母親罹患身心疾病經常性走失數日後，但都有回家或被警方找到人，這次離家3天，他還沒有報案準備隔日到派出所報案，沒想到就被交流道附近的大坑派出所員警找到，因為家中有事不方便，拜託員警協助護送母親回家。