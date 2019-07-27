煮完雞飼料疑殘火引發大火 花蓮鐵皮屋猛燒無人傷

2019-07-27 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋，今天上午突然起火，消八方人員獲報趕到，20分鐘內就撲滅火勢，無人傷亡受困。當時黃姓屋主人在花蓮市，聞訊趕回家，表示他早上煮完雞飼料就外出，懷疑是殘火引發大火。

花蓮縣消防局今天上午9時35分獲報，壽豐鄉鹽寮村有鐵皮屋起火，消防人員火速趕到，現場是一處木造鐵皮加蓋一樓建勢，火勢很猛烈，但無延燒之虞。