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煮完雞飼料疑殘火引發大火 花蓮鐵皮屋猛燒無人傷

2019-07-27 12:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋，今天上午突然起火，消八方人員獲報趕到，20分鐘內就撲滅火勢，無人傷亡受困。當時黃姓屋主人在花蓮市，聞訊趕回家，表示他早上煮完雞飼料就外出，懷疑是殘火引發大火

花蓮縣消防局今天上午9時35分獲報，壽豐鄉鹽寮村有鐵皮屋起火，消防人員火速趕到，現場是一處木造鐵皮加蓋一樓建勢，火勢很猛烈，但無延燒之虞。

消防人員在上午9時54分控制火勢，10時6分撲滅火勢，確認屋內無人受傷或受困；估算燃燒面積約50坪，起火原因正由消防人員鑑識。

花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋今天上午起火，火勢猛烈，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋今天上午起火，火勢猛烈，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋今天上午起火，火勢猛烈，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
花蓮縣壽豐鄉一處鐵皮屋今天上午起火，火勢猛烈，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
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大火
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