不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「終於有一個接地氣的警政署長了」，基隆一名當了20多年的基層員警說，他每次跑步都氣喘如牛，在及格邊緣，因為平時勤務結束後都累得要死，哪有時間去運動，歷任署長都說要改革，但只有這次是徹底把基層員警的心聲聽進去了。

NPA署長室有很多員警留言，都是反映3000公尺普測的問題。一名員警說，3000公尺測驗的評分標準他之前已經反映了不知道N次了。以前都是規定是40歲之前18分鐘為及格，40歲之後到50歲24分為及格。他知道維持良好體能是完成警察勤務、平安下班回家重要的一環，但他的是「憑什麼拿30好幾快40不到的我的體力，來跟18、9歲剛畢業，肝臟跟肉體都呈粉嫩狀態的小鮮肉們比較？」

「特別是當我們外勤攻勢勤務一整天回來累的像狗一樣時，看到某些長官穿著短褲準備上去樓上健身房跑步機跑步、經過我們身邊，還一邊用關愛的眼神看著我們，諄諄教誨告訴我們：健康很重要，一定要運動時，我們其實已經眼神死。」

還有員警留言，他們並不是不要跑步、不要運動，畢竟外勤體能絕對是工作的基本條件，他們要求的是合理依年齡適當分級。並有員警表示，跑不過要被記申誡，真的是滿嚴苛的。

還有不少人留言，每天睡不到6小時上12小時班，能有健康才有鬼。派出所下班要運動真的很累，與其檢討跑步，不如調整勤務。