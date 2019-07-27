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不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

「終於有一個接地氣的警政署長了」，基隆一名當了20多年的基層員警說，他每次跑步都氣喘如牛，在及格邊緣，因為平時勤務結束後都累得要死，哪有時間去運動，歷任署長都說要改革，但只有這次是徹底把基層員警的心聲聽進去了。

NPA署長室有很多員警留言，都是反映3000公尺普測的問題。一名員警說，3000公尺測驗的評分標準他之前已經反映了不知道N次了。以前都是規定是40歲之前18分鐘為及格，40歲之後到50歲24分為及格。他知道維持良好體能是完成警察勤務、平安下班回家重要的一環，但他的是「憑什麼拿30好幾快40不到的我的體力，來跟18、9歲剛畢業，肝臟跟肉體都呈粉嫩狀態的小鮮肉們比較？」

「特別是當我們外勤攻勢勤務一整天回來累的像狗一樣時，看到某些長官穿著短褲準備上去樓上健身房跑步機跑步、經過我們身邊，還一邊用關愛的眼神看著我們，諄諄教誨告訴我們：健康很重要，一定要運動時，我們其實已經眼神死。」

還有員警留言，他們並不是不要跑步、不要運動，畢竟外勤體能絕對是工作的基本條件，他們要求的是合理依年齡適當分級。並有員警表示，跑不過要被記申誡，真的是滿嚴苛的。

還有不少人留言，每天睡不到6小時上12小時班，能有健康才有鬼。派出所下班要運動真的很累，與其檢討跑步，不如調整勤務。

一名員警說，他為了考試只能硬跑，他36歲那年在值日完24小時後的隔天下午去跑3000公尺，硬是在18分鐘內跑完，只能說跑完當時全身頭非常的暈喘到快喘不過氣，深怕不知道身體會不會出什麼狀況，先前反映建議35到40歲能稍微放寬也是被打槍，還好英明的署長有注意到。

內政部警政署陳家欽署長到基隆市警察局基層員警座談檔案照。圖／報系資料照，記者游明...
內政部警政署陳家欽署長到基隆市警察局基層員警座談檔案照。圖／報系資料照，記者游明煌／攝影
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