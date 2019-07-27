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獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測

2019-07-27 10:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

警政署日前發文給各縣市警察局，考量每位員警身體狀況及興趣各有不同，各警察機關應採取更多元、更彈性的體能訓練方式，除跑步之外，可規畫游泳、登山、健走、各項球類運動等體能訓練，決定「取消目前實施的3000公尺跑步普測」，後續相關體能驗收，等召開研討會研議符合需求方式再再行通知。

基隆市警局相關單位昨證實收到警政署通知的這份公文，消息傳出後，基層員警一片叫好聲，這也是常訓辦法實施16年來重大的變革。台灣警察工作權益推動協會也在網站表示，警政署已發函表示將取消3000公尺測驗與暫緩徒手帶離法、綜合逮捕術，並推動「無劇本」訓練模式，協會肯定警政署終於聽見基層的聲音，要改革現行飽受各方質疑的訓練模式。

警政署是在17日發出這只公文，受文者是各直轄市政府警察局、署屬各警察機關（構）及各縣市警察局，近日各地警察單位已陸續收到公文。基隆市警局表示，要選擇跑步普測的員警還是可以，未來會多面相提供員警選擇，但還等警政署最後決定。

警政署長陳家欽上任後走訪各個縣市警察局，逐一和各地基層員警座談，聽取意見，基層反映最多就是步步常訓測驗，很多外勤員警反映體力受不了，希望調整或取消，改變常訓測驗的方式。

署長在NPA署長室說，3000公尺測驗幾乎在每個縣市都有員警提出，為什麼需要測驗跑步成績？是因為希望員警都能夠有健康的體能去執行勤務。然而過去只要求了結果，卻忽略了過程，因此除了修正跑步測驗規定，也同時增加了自主訓練的時間規定。

據指出，常年訓練辦法是在2003年公布，各縣市警局的常訓訓練多為跑步、射擊與綜合逮捕術。但是每到常訓時就讓外勤員警視為畏途，因為平時為了勤務總是作息不正常，很難有時間去運動，一直要在規定時間內跑完，很多人都喊累，甚至也曾發生多起員警在跑3000公尺意外猝死案例，有的縣市沒過的還要被記申誡。

基層員警為何會對3000公尺普測怨聲載道？主要是認為警政署訂的標準不公平，因為在39歲之前的所有男警，必須在18分鐘內完成3000公尺才能及格，也就是說，39歲的男警與剛從警專畢業19歲的男警標準一樣，員警戲說「老牛怎麼和小鮮肉比？」，希望依年紀不同區分級距。

不過，在今年5月，警政署通知各地警察局修訂級距，放寬警察常年訓練3000公尺跑步體能測驗標準，29歲以下的男警、女警合格標準維持原來的18分鐘、24分鐘；但30歲以上男女員警合格標準依年齡不同分別放寬增加2至4分鐘，而且50歲以上員警可以自由選擇參加跑步測驗，或改以參與健走或體適能檢測新辦法中，健走過關標準是45分鐘，各地警局在半年度測驗改採新標準測驗。

警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測。圖／報系資料照
警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測。圖／報系資料照
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警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測。記者游明煌／攝影
警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測。記者游明煌／攝影
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