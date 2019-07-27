嘉市蘭潭DC大樓跳電 氣切百歲人瑞急送醫

2019-07-27 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市大雅路二段及蘭潭DC大樓昨天深夜11點多跳電，火警警鈴大作，蘭潭DC大樓緊急疏散住戶，其中一名103歲的人瑞疑因停電需緊急送醫，無其他人員受傷，台電緊急修復電力系統。

嘉義市消防局接獲民眾報案，蘭潭DC大樓內的火警警鈴大作，現場跳電一片漆黑，消防局立即派員到場，不過現場未看到火源。