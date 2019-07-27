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私菸案查到最大咖貨主 吳宗憲買了3千多條

僑生夜遊自撞路樹 一死一輕傷

2019-07-27 00:47聯合報 記者周宗禎邵心杰／台南報導

周姓僑生昨天凌晨開車突失控，車輛衝撞路樹及路燈，車輛嚴重毀損，同車同學傷重不治。...
周姓僑生昨天凌晨開車突失控，車輛衝撞路樹及路燈，車輛嚴重毀損，同車同學傷重不治。 圖／讀者提供
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二十一歲周姓澳門僑生昨天凌晨開車載同齡林姓男同學，行經台南市仁德區文賢路二段時，車輛突然失控車頭急偏右轉、失控撞上路旁行道樹，周姓學生輕傷、林姓同學送醫傷重不治。警方調查，駕駛有繫安全帶、酒測值零，自稱不清楚為何失控，事故原因待查。

目擊者指出，肇事的轎車昨天凌晨約一點卅八分行經文賢路接近中洲路段時，突然衝出路面，先後撞上路樹、路燈，因車速飛快，一聲巨響後，只見路燈被撞歪斜倒、行道樹斷成兩段倒在一旁，轎車車頭全毀、車門凹陷變形。

消防員趕到場救援，使用器材撐開車體，搭配破壞器材與拉繩牽引，才把困在凹陷車內右前座的林姓學生救出，雖然送醫前持續CPR急救，林姓男子毫無反應，送台南市立醫院搶救仍回天乏術。駕駛周男只受輕傷，現場經簡單包紮就無大礙。

警方調查，周、林是來台就讀台南市長榮大學的澳門僑生，警方表示，已聯絡死者家屬盡快來台處理後事。

周姓學生告訴警方，開車途中突然間車子打滑，接著方向盤就失控衝向路邊；警方以周姓學生沒有酒駕、車身撞斷行道樹，推測有可能因車速過快，發現偏離車道無力轉正肇事，真正原因還需鑑定確認。

檢方指示，待死者家屬今天來台處理善後，當事人也會到場，相驗後會依警方現場繪圖、行車記錄等相關跡證，並聽詢家屬意見，再決定全案是否依過失致死罪嫌或進一步強制處分。

行道樹澳門消防員酒駕CPR
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