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女嬰遭積木袋覆臉窒息 保母不在場依業務過失致死起訴

2019-07-26 22:14聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣34歲高姓女子在住家從事保母工作，去年8月間她將2名幼兒放置在1樓客廳內的嬰兒圍欄遊戲區內，隨後離開，下午2點多返回時，發現其中一名6個月大的女嬰臉部遭積木袋子壓住，臉色發白且嘴唇發黑，稍後送醫仍不治，檢方偵查認為她疏忽導致女嬰被悶死，將她依業務過失致死罪嫌起訴。

這起意外發生後，苗栗縣政府社會處派員了解，發現高姓女子雖擔任保母，但未申請持有居家托育證納入政府管理，並非合法保母，依法開罰1萬5000元，對方目前已未擔任保母工作。

檢警調查，高姓女子去年8月29日中午將被害女嬰及另一名10個大的幼兒，一起放在客廳的嬰兒圍欄內就離開，當時圍欄內有許多玩具等雜物，幼兒如被雜物壓住，可能造成生命、身體危險。

高姓女子2點多返回客廳，發現女嬰被袋子壓住臉部，狀況不對勁，卻未立即報警求助，反而先聯絡她父親和丈夫，過了3點才打119將女嬰送往醫院急救，女嬰經急救延至3點50分不治，經解剖鑑定死因，是因臉部口鼻遭異物覆蓋，造成呼吸道阻塞窒息死亡。

苗栗地檢署偵查後，認為她從事職業保母工作，卻疏於注意將2 名幼兒獨自留在可即時照料的範圍之外，導致女嬰窒息死亡，依業務過失致死罪嫌將高姓女子提起公訴。

高姓女子受託照顧6月大女嬰，但疏於注意導致女嬰被積木袋覆臉窒息死亡，苗栗檢方依業...
高姓女子受託照顧6月大女嬰，但疏於注意導致女嬰被積木袋覆臉窒息死亡，苗栗檢方依業務過失致死罪嫌將她起訴。圖／報系資料照
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