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【即時短評】警方有錢出國 沒錢採購設備？

2019-07-26 20:55聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣警察局「擠出」400萬元招標採購7套指紋活體掃描機，讓員警採集嫌犯指紋建檔...
彰化縣警察局「擠出」400萬元招標採購7套指紋活體掃描機，讓員警採集嫌犯指紋建檔後，不再會變成「黑手」。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府債台高築，財政拮据，縣察局好不容易向縣府爭取400萬元採購指紋活體掃機，讓在第一線辦案的偵查隊採集嫌犯指紋能科技化，進一步提供更有效率的協尋失智老人服務；事實上，縣警察局可以不用「擠」，各分局都有可自行運用的財源，只是多年來未用在刀口上。

全台各縣市警察局都有警友會，分局有警友會辦事處，派出（分駐）所有警友站，每年都收到顧問的不少捐款，尤其分局的顧問費都是上百萬元，當初主要的目的是因警政預算有限，社會關心地方治安的人士，集資挹注警方有一筆能因地制宜，完全自主運用的經費，解決燃眉之急和獎勵員警之用。

可惜，各分局警友會辦事處每年募集的經費，有一大半未能花在刀口，成為每年幹部免費出國旅遊的福利。縣警察局前局長官政哲曾發覺此現象，曾「婉轉」提醒分局長不要與基層員警爭利，言者諄諄聽者藐藐，這項「陋習」是年復一年。

各分局每年都運用警友會辦事處的經費，分兩梯次安排出國旅遊計畫，花費都超過百萬元，這筆經費不是不能拿來出國，只是應以獎勵年度工作表現傑出的員警（包括幹部）為主要對象，不能成為幹部的「每年福利」。曾有某分局為一己之私，還要求這項出國計畫要安排在自己被調動之前辦理，成為基層員警嘲諷的笑話。

多年來，從中央到縣市政府競相亂開社會福利支票，開源無力，又不知節流，如今普遍財政困難是「歷史共業」，各單位想新增新科目預算，都要經過一番舌槍唇戰，再七折八扣才可能編列。

桌上電腦、指紋活體掃描機都是第一線員警辦案必要的配備，讓人遺憾的是，彰化縣第一線辦案的偵查佐曾長期自己花錢購置電腦和視訊錄影設備，直到兩年多前，縣警察局才爭取到200萬元專款，幫偵查佐採購辦案用電腦，如今再採購7套指紋活體掃描機，可形容是向縣府「擠」出來的。

警友會及辦事處的經費若能妥善規畫與運用，各分局都能自行解決很多事情，縣警局那須每年想盡辦法，向縣府開口要更多的經費？

警方傳統的採集嫌犯指紋建檔方法，是讓嫌犯的雙手十指第一節沾上黑油墨後，員警抓著嫌...
警方傳統的採集嫌犯指紋建檔方法，是讓嫌犯的雙手十指第一節沾上黑油墨後，員警抓著嫌犯手指逐一按在指紋卡上。記者何烱榮／攝影
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警察出國
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