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幫助失智者很快回家 彰化縣採購指紋掃描機一機兩用

2019-07-26 20:29聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣警察局「擠出」400萬元招標採購7套指紋活體掃描機，讓員警採集嫌犯指紋建檔...
彰化縣警察局「擠出」400萬元招標採購7套指紋活體掃描機，讓員警採集嫌犯指紋建檔後，不再會變成「黑手」。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局最近一口氣採購7台指紋活體掃描機，已分發到員林等7個偵查隊並上線運作，今後全縣第一線員警辦案採集指紋建檔時，都不必再抓著嫌犯沾滿黑色油墨的十指，在指紋卡上逐一按捺，事後雙方都變成「黑手」，是全台少數所有偵查隊都擁有指紋活體掃描機的縣市。

縣警察局長方仰寧今天說，指紋活體掃描機感應靈敏，操作方便，除讓第一線員警辦案有科技化的指紋建檔方法，未來也將配合政府「守護失智老人」政策，鼓勵家有失智者與當地派出所接洽，警方會到府服務，派車到住家接送失智者到當地的分局偵查隊，利用指紋活體掃描機建立失智者的指紋檔案。

方仰寧說，刑事警察局有指紋資料庫，對全國失智者指紋建檔，失智者只要在當地偵查隊建檔，會傳送到刑事局資料庫，未來即使在外縣市走失，只要被送到派出所，10分鐘內就能查出失智者的身分、住家，協助失智者很快回家。

社會處長王蘭心說，推估彰化縣失智老人約1萬5千名，縣府從2011年起推動失智長輩愛心手鍊，到今年6月底已發出5441條，累計協助尋獲156名走失民眾；因有很多失智老人未申請愛心手鍊或不願意戴，警方推動「民眾自願按捺指紋」計畫，是相輔相成。

多年前，刑事警察局曾統一採購一批指紋活體掃描機，當時每套費用100萬元，很多縣市只訂購幾台給重要的偵查隊；彰化縣曾採購9台，後來因使用多年，沒有零件可更換而報廢，重新採購2套給刑警大隊、彰化偵查隊使用，其餘7個偵查隊都恢復傳統的十指沾油墨按捺指紋方法。

縣警局向縣府爭取400萬元經費，上網招標採購7台指紋活體掃描機，以389萬元決標，廠商從美國引進後已送到員林、和美、鹿港、溪湖、北斗、田中和芳苑等偵查隊上線運作。

方仰寧說，近年老人失智人口明顯增加，經常有失智老人出門後不知道回家的路，也有家人陪伴失智老人到外縣市活動時，稍不留意，讓失智老人走失。失智老人被好心人士發現後報案，因身上沒有任何可辨識身分的東西，員警協尋要花很多時間。

「科技化的指紋活體掃描機除了辦案，也能為民服務。」方仰寧說，縣警局將宣導家失智、精神異常者的家庭，能與派出所接洽，警方會派巡邏車到住家接送失智者，到偵查隊掃描指紋建檔後，再護送回住處，能夠讓警方減少協尋的花費時間。

彰化縣政府社會處推動可辨識身分的「愛心手鍊」，希望能協助失智老人回家。記者何烱榮...
彰化縣政府社會處推動可辨識身分的「愛心手鍊」，希望能協助失智老人回家。記者何烱榮／攝影
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警方傳統的採集嫌犯指紋建檔方法，是讓嫌犯的雙手十指第一節沾上黑油墨後，員警抓著嫌...
警方傳統的採集嫌犯指紋建檔方法，是讓嫌犯的雙手十指第一節沾上黑油墨後，員警抓著嫌犯手指逐一按在指紋卡上。記者何烱榮／攝影
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失智警察方仰寧
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