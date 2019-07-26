北市女子疑患精障 今13樓一躍而下輕生死亡

2019-07-26 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市大同區民權西路一處巷弄，今天發生女子墜樓死亡命案。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 北市大同區一名49歲女子，今天下午5時許，從自家頂樓13樓一躍而下，附近民眾聽到「砰」一聲跑出查看，看見血跡斑斑的現場，嚇的立刻報警。警消獲報抵達，立刻對女子實施CPR，但女子仍送醫前死亡。據了解，女子長期患有精障，今天是輕生死亡，詳細原因仍待警方調查。

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